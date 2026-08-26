Meta acordó pagar hasta u$s 18.000 millones para saldar su batalla legal de alto perfil con estados de EE.UU. por presuntas fallas en la protección de menores y la adicción a las redes sociales, en uno de los mayores acuerdos legales jamás alcanzados por una empresa estadounidense individual.

La empresa matriz de Facebook e Instagram acordó pagar un acuerdo de u$s 16.680 millones a 47 estados, el Distrito de Columbia y tres territorios de EE.UU., según presentaciones judiciales del miércoles. Un acuerdo separado de u$s 1.000 millones con Texas llevó el total a cerca de u$s 18.000 millones.

El acuerdo se conoció cuando el juicio recién comenzaba a tratarse este mes en un tribunal de California. Meta había estimado previamente que perder el caso podría haberle costado cientos de miles de millones de dólares. El acuerdo no incluye una admisión de responsabilidad por parte de Meta.

El pago, que requiere aprobación judicial, sería más del doble de los u$s 7.400 millones acordados el año pasado por Purdue Pharma y la familia Sackler por reclamos vinculados con su medicamento opioide OxyContin .

El fiscal general de California, Rob Bonta, dijo que el acuerdo “hará que las redes sociales sean menos peligrosas para nuestros chicos y marcará una diferencia enorme para los niños y sus familias”, y obligará a “transformaciones masivas” en las plataformas de Meta en los próximos meses.

Las empresas de redes sociales enfrentan una ola de demandas similares, todas las cuales sostienen que las plataformas de Big Tech provocan daños personales al desarrollar productos deliberadamente adictivos.

Como parte del acuerdo, Meta se comprometió a imponer límites diarios por defecto y bloqueos nocturnos para los usuarios adolescentes de sus aplicaciones de redes sociales, reforzar sus sistemas de verificación de edad para impedir que los menores accedan a contenido inapropiado y ofrecer herramientas adicionales para padres y tutores. Los límites no se aplican a WhatsApp ni a los demás servicios de mensajería directa de Meta.

Los nuevos controles de Meta no regirán en Florida ni en Nuevo México, estados que no adhirieron al acuerdo del miércoles y que, por lo tanto, no recibirán una porción del pago.

“El marco que negociamos les va a permitir a los padres administrar fácilmente cómo sus hijos acceden a nuestras plataformas”, dijo CJ Mahoney, director legal de Meta.

Meta indicó que unos u$s 5.300 millones del acuerdo solo se pagarían si YouTube y TikTok aceptan pagar la misma suma cada una, además de implementar algunas de las mismas medidas de límites de uso y verificación de edad.

“Como los adolescentes se mueven con fluidez entre decenas de aplicaciones, necesitamos una solución que abarque a toda la industria”, dijo Mahoney. Meta afirmó que introduciría límites de tiempo por defecto más estrictos y restricciones al acceso nocturno si YouTube y TikTok también aceptan hacerlo.

La compañía, con sede en Silicon Valley, señaló que sus pagos por el acuerdo se distribuirán de forma anual durante 10 años y que afrontará gastos legales por u$s 10.000 millones vinculados con el pacto. Sin embargo, aclaró que no espera un impacto financiero significativo en sus resultados trimestrales, debido a los ingresos limitados que genera a partir de los adolescentes.

El abogado Timothy Hester, en representación de Meta Platforms Inc., llega al Ronald V. Dellums Federal Building & US Courthouse en Oakland, California, EE.UU., el miércoles 26 de agosto de 2026. Fuente: Bloomberg Jason Henry

Meta obtuvo una ganancia neta de u$s 60.000 millones el año pasado, con ingresos por u$s 201.000 millones, en gran parte provenientes de la publicidad.

Katharina Kopp, del Center for Digital Democracy, un grupo de defensa de la privacidad y los derechos del consumidor, estima que los pagos anuales equivalen a “unos 10 días de la ganancia anual de Meta”.

“El acuerdo alcanza a las funciones de las plataformas de Meta, pero no al motor [de negocios] que las impulsa”, dijo Kopp. “Las protecciones logradas de esta manera, empresa por empresa y función por función, no pueden seguirle el ritmo a lo que se está construyendo.”

Las acciones de la empresa de redes sociales abrieron el miércoles con una baja del 1%.

La causa fue impulsada por fiscales generales estatales de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, quienes alegaron que Meta diseñó deliberadamente sus aplicaciones para que resultaran adictivas a los usuarios jóvenes.

Otro grupo de 29 estados acusó a Meta de recolectar datos de menores de 13 años en violación de la ley estadounidense de protección de la privacidad infantil en internet (COPPA).

La causa, que se tramitaba ante la jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers en Oakland, preveía convocar a varios ejecutivos de Meta, entre ellos el director ejecutivo y cofundador Mark Zuckerberg. El martes, el jefe de Instagram, Adam Mosseri, declaró ante el tribunal.

El acuerdo llega en medio de una ola de indignación pública hacia las empresas de redes sociales por cómo sus aplicaciones pueden exponer a los más jóvenes a contenido para adultos o mantenerlos pegados a la pantalla de sus celulares, afectando su salud mental.

Los gobiernos de Australia, Europa y el Reino Unido, además de algunos estados de EE.UU., están planeando o ya están implementando nuevas restricciones de edad que prohibirían a los adolescentes más chicos acceder a aplicaciones como Instagram, Snapchat, YouTube y TikTok.

El acuerdo del miércoles llega después de la derrota judicial de marzo en un caso distinto, iniciado por un demandante individual en Los Ángeles, en el que se responsabilizó a Meta y a Google por diseñar aplicaciones concebidas para resultar adictivas a los menores.

En paralelo, este mes un juez de Nuevo México ordenó a Meta pagar un total de u$s 567 millones en concepto de compensación y aumentar las medidas de seguridad de sus aplicaciones, tras determinar que constituía una “molestia pública” en otra causa iniciada por la fiscalía general del estado. Meta apela ambos fallos.

“Las plataformas de Meta vienen dañando a los chicos desde hace años, y es lamentable que la empresa haya aceptado implementar estas medidas de seguridad recién bajo la presión de un litigio” , dijo Katie Paul, directora de Tech Transparency Project, una organización sin fines de lucro que ha sido crítica de las grandes tecnológicas.

“Esto no es el final de la historia. Meta tiene un largo historial de no cumplir con sus compromisos de privacidad y seguridad [...] Vamos a estar atentos para ver si Meta realmente cumple con estas nuevas concesiones en materia de seguridad.”