La Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional comenzó este miércoles el peritaje sobre los audios atribuidos al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, una medida que puede resultar decisiva para la discusión sobre el origen de la investigación por presuntas maniobras de corrupción entre funcionarios del organismo y actores del sector privado. El volumen del material, desconocido en su dimensión actual, podría empujar la causa hasta las puertas de 2027, un año electoral para el gobierno de Javier Milei.

La prueba fue ordenada por el juez federal Ariel Lijo, que busca establecer el origen y la autenticidad de las grabaciones en las que aparecen referencias a supuestos sobornos y porcentajes de retornos. De esos fragmentos surgieron referencias a Karina Milei, la hermana del Presidente, y al presunto pago de un 3% en concepto de coimas.

El dato más llamativo de la jornada surgió del número de audios bajo análisis, que incluso sorprendió a la defensa de Spagnuolo. Según consignó el abogado Mauricio D’Alessandro en las puertas del edificio Centinela, “ hay más archivos de lo que se esperaba, de lo que había sido denunciado oportunamente ” en el ciclo del periodista Mauro Federico por Carnaval Stream.

En total, serán examinadas 58 piezas, acorde a fuentes judiciales, y el peritaje podría extenderse por, al menos, cuatro meses , incluso más allá de la feria judicial del verano, en las puertas del año electoral . En la primera jornada, por lo pronto, se inició con la llamada imagen forense, se recolectaron los audios y se empezó a trabajar en el análisis de los datos.

Lo primero a resolver es si son aptos para cotejo, explicaron a El Cronista. De hecho, tanto su origen como su verosimilitud forman parte del planteo que hacen los abogados de Spagnuolo y de los otros acusados como base de la estrategia del “ fruto del árbol envenenado ”, para desacreditar todo el proceso. Apuestan que la causa no avance hasta resolver el examen del material.

“ Lo primero que tiene que hace la pericia es (confirmar) si los audios fueron obtenidos en base al manual de protocolo de prueba digital de la DATIP, si tienen trazabilidad ”, detalló D’Alessandro. En la pericia privada que presentaron por su cuenta describieron hasta 18 microcortes que demuestran que el material “ha sido manipulado, ha sido cortado y ha sido modificado con inteligencia artificial ”.

Según trascendió, los cortes que se masificaron serían retazos ensamblados de diversas partes de la totalidad de los 58 archivos. En otras palabras, no formarían parte de un mismo diálogo sino de fragmentos de conversaciones grabadas en distinto momento y lugar. De ahí que los abogados defensores apunten a una “operación de inteligencia” al referirse a la mecánica detrás de la captación de los audios.

Captura de video

Luego de una reprogramación, el procedimiento comenzó durante ayer a la mañana en los laboratorios del edificio Centinela. Según fuentes de la fuerza, los especialistas abrieron el sobre lacrado que contenía el pendrive entregado a la Justicia por el periodista Mauro Federico. El material quedó bajo resguardo y se fijó un cronograma de trabajo para volver a darse cita cada miércoles hasta que se concluya la pericia.

Además de los peritos de parte designados por las defensas de Spagnuolo, del lobista Miguel Ángel Calvete y de la droguería Suizo Argentina, el fiscal federal Franco Picardi convocó también a cinco especialistas de la Dirección General de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) para participar del análisis.

La disputa por el origen de los audios

La discusión sobre las grabaciones excede su contenido. Las defensas sostienen que los audios fueron el punto de partida de la causa y anticipan que, si se comprobara que tuvieron un origen clandestino —por ejemplo, mediante escuchas ilegales—, intentarán obtener la nulidad de la investigación bajo el argumento de que nació a partir de una prueba ilícita.

La fiscalía rechaza esa interpretación. Picardi sostiene que la investigación cuenta con pruebas independientes de las grabaciones y ya ha remarcado que no formaron parte de la base para solicitar el procesamiento de los acusados. En total, 19 personas entre exfuncionarios y empresarios figuran comprometidas por este presunto esquema delictivo en el expediente.

Fiscal Franco Picardi

El resultado del peritaje será clave, por lo tanto, no solo para determinar si la voz corresponde efectivamente a Spagnuolo, sino también para una discusión procesal que puede atravesar buena parte del expediente. Lijo ordenó que Gendarmería cite a Spagnuolo para que aporte una muestra que permita realizar la comparación técnica con las grabaciones. Sin embargo, el extitular de ANDIS se negó a hacerlo.

Acorde a D’Alessandro, implicaría una convalidación de la legitimidad de “una prueba obtenida ilegalmente”. En los fundamentos de la defensa se apunta, de hecho, a una operación de inteligencia “ a lo largo de tres meses y con la utilización de medios, no solo para escucharlo violando su intimidad sino para modificar lo que decía agregando audio externo y generando un monton de controversias en los audios para atribuir una conducta que no obtuvo ”.

Colaborar incluso con una prueba de esta naturaleza equivaldría a desconocer su derecho constitucional a no autoincriminarse, agregan los letrados. D’Alessandro también se apalanca en las denuncias de Nadia Beller, la expareja de Fernando Cerimedo en Bolivia, para relacionar al exasesor y a su esposa -y exfuncionaria en la agencia- Natalia Basil en la obtención ilegal de los audios y su manipulación posterior con el objetivo de perjudicar al Gobierno.

Tanto D’Alessandro como el abogado Pablo Parera pidieron la nulidad del cotejo de voz. El juez rechazó el planteo y la cuestión quedó en manos de la Sala II de la Cámara Federal porteña, que todavía no se pronunció. El tribunal podría hacerlo incluso mientras continúa el trabajo de los peritos.

Frente a esa negativa, Picardi propuso utilizar como material indubitado cuatro entrevistas públicas brindadas por el exfuncionario en Neura, La Nación+, Border y El Observador.

Audios de Spagnuolo: en qué consiste el peritaje que realiza Gendarmería

El trabajo de los peritos tendrá seis ejes técnicos. El primero será la caracterización de cada archivo, con identificación del formato del contenedor, codec utilizado, sample rate, bitrate, número de canales, duración y todos los metadatos que puedan extraerse. Esa primera radiografía permitirá establecer cómo fue generado y almacenado cada audio y servirá como base para detectar eventuales inconsistencias técnicas.

El segundo paso será la comparación con material indubitado de Diego Spagnuolo. La orden prevé que se lo convoque para que aporte una muestra considerada pertinente, necesaria y útil para el cotejo. A partir de allí, los especialistas deberán comparar los parámetros acústico-fonéticos de los segmentos dubitados con los del material indubitado y reportar el grado de compatibilidad mediante una metodología reconocida.

La pericia también buscará reconstruir si existieron operaciones de edición posteriores a la captura original. Para ello, los expertos deberán precisar qué tipo de modificaciones detectan, en qué momentos del archivo aparecen indicios de manipulación, qué segmentos no presentan alteraciones y qué archivos podrían considerarse íntegros. En caso de identificar ediciones, deberán además determinar, en la medida de lo posible, la metodología técnica utilizada.

Otro de los capítulos centrales será establecer si la voz atribuida a Spagnuolo presenta características compatibles con una captura humana natural o con audio generado mediante sistemas de síntesis automática, incluidos mecanismos de text-to-speech o voice cloning basados en inteligencia artificial. Para ese análisis podrán utilizarse parámetros acústico-fonéticos como jitter y shimmer, estudios espectrales y de coherencia ambiental, análisis de respiración y coarticulación y detectores algorítmicos de audio sintético reconocidos en la literatura forense.

Finalmente, los especialistas deberán elaborar una conclusión integrada. El objetivo será determinar si los segmentos atribuidos al exfuncionario son compatibles con una voz humana real y no sintética, si pueden ser atribuidos a Spagnuolo al compararlos con material indubitado y cuáles son las limitaciones metodológicas de ese análisis. Si técnicamente fuera posible, también deberán consignarse los rangos de confianza de las conclusiones alcanzadas.