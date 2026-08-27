Audios desconocidos y una pericia hasta 2027: la prueba que define la causa más sensible para Milei
La Justicia puso en marcha el análisis técnico de las grabaciones atribuidas al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad. La tesis de las defensas y qué aspectos se analizarán. Por qué puede demorar la marcha del expediente hasta el año electoral
A cuánto está el dólar blue hoy jueves 27 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.