El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso especial por la llegada de un frente frío que ingresará durante la madrugada del jueves 27 por el suroeste del país, con tormentas fuertes previstas en el centro y este.

“Durante la madrugada del jueves 27 comenzará a ingresar un frente frío por el suroeste del país, previendo tormentas fuertes en el centro y este”, señala el aviso oficial.

Desde la tarde del jueves 27 este sistema se desplazará hacia el noreste, donde permanecerá estacionado en las zonas norte y este hasta la tarde del viernes 28, destaca el comunicado.

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“Durante este período se esperan tormentas puntualmente muy fuertes y precipitaciones abundantes. Se prevén los mayores acumulados de precipitación, de entre 40 y 60 milímetros en 24 horas, con valores puntualmente superiores, principalmente en las zonas noreste y este”, indica el aviso.

“En las zonas de tormenta pueden registrarse rachas de viento fuerte, caída de granizo e intensa actividad eléctrica”, concluye Meteorología.