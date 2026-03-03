La tensión global aumenta a medida que escalan los enfrentamientos entre Estados Unidos, Israel e Irán. En este clima de incertidumbre, vuelve a crecer el temor por una posible Tercera Guerra Mundial y, especialmente, por el riesgo de un conflicto nuclear. Frente a este escenario, muchas personas se preguntan qué lugares del mundo serían más seguros en caso de un ataque a gran escala. Un informe publicado por el Daily Mirror identificó a cuatro países que, por su ubicación, estabilidad política y recursos, se consideran los más protegidos ante una guerra nuclear. Nueva Zelanda se posiciona como uno de los destinos más seguros del planeta. Con un crecimiento económico sólido y abundancia de recursos naturales, el país es señalado por la organización Rethinking Security como uno de los lugares más seguros en caso de conflicto nuclear. Además de mantener una postura neutral en la mayoría de los conflictos internacionales, su geografía montañosa ofrece un nivel extra de protección natural. A esto se suma su excedente de producción de alimentos, un factor clave para la supervivencia en escenarios de crisis global. Islandia también encabeza el ranking gracias a sus abundantes recursos naturales y su fuerte desarrollo en energías renovables. Es reconocido como uno de los países más pacíficos del mundo, ya que no participó en guerras ni invasiones de gran escala. Su ubicación la mantiene alejada de los efectos directos de un conflicto europeo. Aunque un ataque nuclear en el continente podría generar repercusiones menores en su territorio, su aislamiento sigue siendo una de sus mayores ventajas estratégicas. Chile aparece como una opción destacada, sobre todo para quienes provengan de Estados Unidos o Reino Unido, debido a los lazos diplomáticos que mantiene con ambos países. Su territorio es rico en recursos naturales, posee una gran variedad de cultivos y cuenta con infraestructuras avanzadas, consideradas entre las mejores de la región. Su posición en América del Sur lo vuelve un territorio atractivo en caso de una guerra global. El archipiélago de Fiji, compuesto por más de 100 islas habitadas, es uno de los lugares más remotos del planeta. Se encuentra a más de 3500 kilómetros de Australia, su país más cercano, y a 21.000 kilómetros de Nueva Zelanda. Este aislamiento, sumado a una gran riqueza en vegetación, minerales y pesca, convierte a Fiji en un refugio ideal ante una guerra mundial. Además, ocupa un lugar destacado en el Índice Global de Paz, lo que refuerza su imagen de destino seguro.