En medio de las tensiones de Medio Oriente por el bombardeo de Estados Unidos a Irán, una potencia europea lanzó un submarino equipado con tecnología de última generación. Se trata de una unidad que es capaz de operar a 300 metros, capacidad clave para los enfrentamientos marítimos. España lanzó el submarino S-81 Isaac Peral, armamento que se incorporará a la operación Noble Shields 2026 para consolidarse con otras estructuras navales de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte). Cuenta con un desplazamiento en inmersión de aproximadamente 3.000 toneladas y una eslora de 80 metros. Se le suma sistemas de combate integrados con tecnología propia, sensores y sonares de última generación. En la misma línea, la unidad cuenta con capacidad para operar con misiles y torpedos pesados. Está listo para integrar en fases futuras el sistema AIP (propulsión independiente del aire), lo que mejora su capacidad de navegar en silencio. Desde el Ministerio de Defensa español informaron que el submarino zarpó desde el Arsenal de Cartagena para integrarse en la operación Noble Shield de la OTAN. Se trata de un despliegue en el Mar Mediterráneo, dentro de las agrupaciones navales permanentes de Alianza en flanco sur, una zona de alta relevancia estratégica por la inestabilidad. Es el primer armamento español que participa en una misión de la OTAN. Dentro de los principales objetivos se encuentran reforzar “la contribución de España al fortalecimiento de la defensa colectiva de la OTAN”.