Brasil es considerado como una de las potencias Sudamericanas que más invierte en su estructura ferroviaria. La potencia latinoamericana construirá un tren bala de alta velocidad que alcanzará los 350 km/h para recorrer 510 kilómetros en menos de dos horas. Brasil será el primer país de la región en tener una red ferroviaria de alta velocidad para conectar las ciudades de Río de Janeiro, San Pablo y Campinas. Se espera que el tramo de 510 kilómetros sea completado en una hora y media gracias a su máxima de 350 km/h. El llamado tren TAV (Trem de Alta Velocidade por sus siglas en portugués) ayudará a descongestionar las principales avenidas y autopistas, al mismo tiempo que incrementará el flujo de personas que utiliza el transporte público. Este modelo busca replicar los aplicados en los países del primer mundo como China o Japón. En la región las líneas ferroviarias no superan los 160 kilómetros por hora, lo que convertirá al país en el primero en tenerlo. El tren bala utilizará tecnología del primer mundo al incorporar el maglev. Se trata de un sistema de levitación magnética que transporta los vagones gracias al uso de suspensión electrodinámica. A las vías se incorporan dos juegos de bobinas de metal en conexión cruzada y enrolladas en forma de 8 que crean electroimanes. La red ferroviaria se apoya en ruedas de caucho y, al alcanzar los 150 kilómetros por hora, la fuerza magnética es suficientemente potente para elevarlo 100 milímetros sobre el suelo. Esta tecnología elimina la fricción y permite alcanzar velocidades únicas. El inicio de las obras está programado para 2027 y se espera que comience a operar para los primeros meses de 2032. El proyecto será una fuente de empleos y estimulará las industrias ferroviarias. El tren bala más rápido del mundo se encuentra en China y es el Shangai Maglev CR Harmnony (CRH380A/D), el cual gracias a su sistema de levitación alcanza una velocidad operativa máxima de 460 kilómetros por hora.