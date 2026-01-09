Todos los años, distintos organismos internacionales analizan los niveles de seguridad, violencia y estabilidad política en más de 150 países. En su edición más reciente, el Índice de Paz Global 2025 volvió a ubicar a Islandia como el país más seguro del mundo.

Dentro de América Latina, sin embargo, hay un país que se destaca claramente sobre el resto por sus indicadores de paz y seguridad, y que logró posicionarse como la mejor de la región.

¿Cuál es el país más seguro de América Latina en 2025?

De acuerdo con el Índice de Paz Global 2025, Argentina encabeza el ranking de seguridad en América Latina y se ubica entre los países con mejor desempeño a nivel mundial.

El informe muestra que el país supera a otras naciones de la región como Uruguay, Costa Rica y Chile en variables vinculadas a criminalidad, conflictos internos y percepción de seguridad, lo que le permitió quedarse con el primer puesto regional.

¿Por qué Argentina lidera el ranking de seguridad en la región?

Argentina fue clasificada como el país más pacífico de América del Sur en 2025 tras registrar una mejora del 3,8% en su nivel de pacificación respecto del año anterior. Este avance la ubicó por delante de Uruguay y Chile en el ranking regional.

El estudio atribuye este resultado principalmente a mejoras en los dominios de Seguridad y Protección y Militarización, con avances en indicadores como manifestaciones violentas, estabilidad política e intensidad de los conflictos internos.

¿Cómo se elabora el Índice de Paz Global?

El Índice de Paz Global es elaborado por el Institute for Economics & Peace y evalúa a 163 países a partir de 23 indicadores que miden distintos aspectos de la paz y la seguridad.

Entre las variables analizadas se encuentran los niveles de criminalidad, homicidios, conflictos internos y externos, grado de militarización, estabilidad política y relaciones con otros países. La combinación de estos factores permite construir un ranking comparativo a nivel mundial y regional.

¿Cómo se posicionan otros países de América Latina en el ranking?

Si bien América Latina sigue siendo una de las regiones más desafiantes en términos de seguridad, el informe 2025 marca diferencias claras entre los países.

Argentina lidera la región, seguida por Uruguay y Costa Rica, que también mantienen buenos indicadores de paz. En cambio, Brasil, México y Colombia continúan ubicándose entre los países con mayores problemas vinculados a violencia e inseguridad.