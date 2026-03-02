El mundo se encuentra sumamente tenso y en conflicto tras el bombardeo de Estados Unidos a Irán y el asesinato de su líder Alí Jamenei. En esta ocasión, China vuelve a disputar su influencia en Latinoamérica mediante un cable submarino de fibra óptica que juega un rol fundamental en la estructura mundial. En 2025, América Latina se consolidó como un territorio estratégico que es disputado por las potencias. Los países cada vez invierten más en el desarrollo para maximizar su influencia. El interés de China está puesto en Chile, un país de suma importancia para el tráfico digital en caso avance la propuesta de instalar un cable submarino directo entre Latinoamérica y Asia. El proyecto tiene como principal objetivo conectar la nación con Hong Kong y redefinir el mapa de las telecomunicaciones mundiales. Según informó el medio especializado Data Center, el Gobierno chino impulsa una iniciativa conocida extraoficialmente como Chile - China Express. Se trata de un cable de fibra óptica que pase bajo el mar para reducir la distancia tecnológica entre ambos continentes y fortalecer la presencia china en occidente. La empresa detrás del proyecto es Inchcape/ISS junto a socios vinculados al partido comunista. Sin embargo, la falta de información pública sobre plazos, financiamiento y estructura del consorcio ha encendido las alarmas en torno a la soberanía digital. Más allá de la velocidad en las conexiones, el interés en instalar el cable en el océano Pacífico se basa en tres ejes centrales: De esta manera, expertos en seguridad digital advierten que la propuesta china es estratégica para ganar influencia en la región. Su participación directa con el cable permitiría a Beijing posicionarse en el corazón de la infraestructura Latinoamericana. Para el gobierno de Donald Trump, la expansión de China con cables submarinos en Latinoamérica es un tema sensible que trasciende lo comercial. Se trata de un tema de seguridad y soberanía en los datos, especialmente porque la legislación china obliga a las empresas a colaborar con el Estado en asuntos de inteligencia. Este punto generó un debate sobre posibles riesgos de vigilancia, el control de información y la dependencia tecnológica en un contexto donde los datos son un recurso sumamente valioso. China reforzó su presencia en América Latina al entregarle 180 autobuses de última generación a Nicaragua, lo que significó el primer paso de una transformación significativa en el país. Las unidades ya comenzaron a operar en diversas regiones en el marco de un plan que incluye un total de 600 buses. Estas unidades están equipadas con aire acondicionado, frenos ABS, cámaras integradas y asientos diseñados para mejorar la experiencia de los pasajeros. La marca detrás de la iniciativa es Yutong, uno de los principales fabricantes de autobuses a nivel mundial. Su presencia en Nicaragua se inscribe en el marco de una tendencia regional: el 85% de los autobuses eléctricos introducidos en América Latina desde 2018 provienen de origen chino.