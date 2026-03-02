Israel y Estados Unidos lanzaron este sábado un masivo ataque militar contra Irán conocido como la Furia Épica. Esta ofensiva provocó una fuerte contraofensiva del país árabe hacia las ciudades hebreas que incluyó bombardeos con drones y misiles. Pese a que el presidente norteamericano Donald Trump anuncio oficialment la muerte del líder supremo de la República Islámica de Irán desde 1989, ayatolá Alí Jameneí, de 86 años, el Estado musulmán también prepara algunas armas que podrían darle ventaja en una eventual Tercera Guerra Mundial. El ejército de Irán no depende de una sola arma, sino que tiene un arsenal completo de distintos equipamientos y tecnologías bélicas diseñadas para la guerra y la disuasión. Sin embargo, su armamente más letal se basa en los misiles balísticos más grandes y diversos de Medio Oriente. Este poderoso armameneto de combate es considerado un salto generacional, porque su velocidad y maniobrabilidad los hacen extremadamente difíciles de interceptar por sistemas de defensa como la Cúpula de Hierro israelita. Los más potentes son los siguientes: Otra variante tan peligrosa como efectiva son los Misiles Balísticos de Largo Alcance iraníes. Entre los más destacados se encuentran estos: De acuerdo con los datos publicados por Global Firepower, Estados Unidos encabeza el ranking global y mantiene el primer puesto como la mayor potencia militar del planeta. El presupuesto norteamericano de defensa supera ampliamente al resto de los países y dispone de la flota aérea más grande del mundo, además de una capacidad naval sin precedentes con múltiples portaaviones operativos.’ En contraste, Irán se ubica varios puestos más abajo en la clasificación general, aunque posee una fuerza terrestre numerosa y un robusto sistema de misiles balísticos que le otorga poder de disuasión regional. Por su parte, Israel figura entre las potencias militares mejor posicionadas del mundo pese a su tamaño geográfico reducido. Su fortaleza radica en tecnología de punta, sistemas de defensa antimisiles y entrenamiento altamente especializado.