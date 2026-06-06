“Cuando usted lideró Rusia hace más de 26 años, muchos en Ucrania tenían una actitud positiva hacia usted. Eso fue así. Eso ya es cosa del pasado”. Así inicia la carta pública de Zelensky para Putin.

Mientras el primer mandatario ruso, Vladimir Putin, participaba del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, uno de los encuentros empresariales más relevantes del país, el presidente ucraniano Volodimyir Zelensky publicó una carta abierta que llamó la atención del mundo entero.

En ella, el ucraniano invitaba al Kremlin a mantener conversaciones directas con el fin de terminar la guerra. Dicha iniciativa tuvo lugar apenas un día después de que los drones ucranianos atacaran una terminal petrolera cercana a Moscú.

En la carta, el ucraniano invitaba al Kremlin a mantener conversaciones directas con el fin de terminar la guerra. EFE/EPA/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALESHANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES Fuente: EPA/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / HANDOUT

La propuesta de Zelensky: diálogo, alto el fuego y una reunión cara a cara

“Cuando usted lideró Rusia hace más de 26 años, muchos en Ucrania tenían una actitud positiva hacia usted. Eso fue así. Eso ya es cosa del pasado”. Así inicia la carta pública de Zelensky para Putin. Lejos de limitarse a una invitación diplomática, la carta combina críticas directas a Putin con una propuesta concreta para terminar el conflicto.

Zelensky responsabiliza personalmente al mandatario ruso por la guerra y sostiene que “esta guerra es una decisión personal suya: una guerra sin una razón real. Así la recordará la historia”. A lo largo del texto, también afirma que la sociedad rusa comienza a mostrar señales de cansancio ante los costos humanos y económicos de una guerra que ya atraviesa su quinto año.

A pesar de ese tono crítico, el presidente ucraniano insiste en que todavía existe una salida negociada. “Ucrania se ofrece a poner fin a esta guerra”, afirma, antes de proponer una reunión directa con Putin en un país neutral. La iniciativa contempla además un alto el fuego total mientras duren las negociaciones, el intercambio de prisioneros bajo el principio de “todos por todos” y medidas para el regreso de civiles y niños ucranianos trasladados a territorio ruso.

La carta también contiene un mensaje dirigido a Estados Unidos y a otros actores internacionales. Zelensky rechaza que el futuro de Ucrania pueda definirse en negociaciones entre terceros países y advierte que “los problemas ucranianos y europeos no se resuelven en Anchorage”.

Hacia el final del documento resume su posición en una frase que funciona como declaración política y condición para cualquier diálogo futuro: “La primera línea es ahora el punto de partida de la diplomacia”.

El momento elegido no fue casual: ataques con drones y un foro clave para Rusia

El momento elegido para la publicación estuvo lejos de ser casual. Zelensky difundió la carta mientras se desarrollaba el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, el principal encuentro empresarial de Rusia, considerado por muchos como el “Davos ruso” y utilizado por el Kremlin para exhibir estabilidad económica frente a las sanciones occidentales.

La publicación se produjo además apenas un día después de que drones ucranianos atacaran una terminal petrolera cercana a la ciudad, cuyas imágenes de humo coincidieron con la llegada de delegaciones extranjeras al foro, amplificando el impacto simbólico del ataque.

Así, mientras Putin buscaba transmitir confianza ante empresarios y funcionarios, Zelensky aprovechó la atención internacional para presentar a Ucrania como un actor dispuesto a negociar, pero también capaz de sostener operaciones de largo alcance sobre territorio ruso.

Mientras Putin buscaba transmitir confianza ante empresarios y funcionarios, Zelensky aprovechó la atención internacional para presentar a Ucrania como un actor dispuesto a negociar,

Por qué se cree que el verdadero destinatario no era Putin

La carta parece haber tenido un alcance mucho más amplio que su destinatario formal. Aunque estaba dirigida a Putin, también contenía mensajes para distintos sectores de poder dentro de Rusia, desde empresarios hasta funcionarios que observan con preocupación los costos económicos y políticos de una guerra que ya supera los cuatro años.

Esas tensiones quedaron expuestas durante el propio foro, donde algunos participantes defendieron la necesidad de continuar el conflicto mientras otros hicieron foco en las ventajas económicas de una salida negociada.

La carta funcionó como algo más que una propuesta diplomática: buscó proyectar fortaleza y transmitir que Ucrania considera que todavía conserva capacidad de presión militar y política. La combinación entre los recientes ataques sobre territorio ruso y el llamado a negociar refleja una estrategia que intenta mostrar apertura al diálogo sin renunciar a una posición de firmeza frente a Moscú.