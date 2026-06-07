Estados Unidos avanza con una inversión estratégica en América Latina que promete redefinir el equilibrio geopolítico en la región. El gobierno confirmó la construcción de una nueva base naval en uno de los puntos más relevantes del Pacífico sudamericano, con una inversión que superará los 1.000 millones de dólares.

Estados Unidos instalará una nueva base naval y militar en América Latina

El proyecto estará ubicado en el Callao, el principal puerto de Perú y uno de los más importantes de la región. Su ubicación lo convierte en un nodo clave para:

El comercio entre América Latina y Asia.

El control de rutas marítimas en el Pacífico

Operaciones logísticas y de defensa

Por eso, la instalación de una base naval en este punto tiene un alto valor estratégico.

El nuevo plan para instalar una base naval en territorio peruano. (fuente: archivo de producción propia)

Estados Unidos invertirá más de 1.000 millones de dólares en tecnología de última generación

La iniciativa contempla una inversión superior a los 1.000 millones de dólares destinada a:

Modernizar infraestructura portuaria

Incorporar tecnología avanzada

Fortalecer la presencia militar en la región

¿Qué impacto tendrá en América Latina?

La construcción de esta base genera impacto en distintos niveles: