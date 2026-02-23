Un nuevo tren de alta velocidad basado en tecnología china se posiciona como la nueva promesa del transporte en Sudamérica. El innovador ferrocarril podrá alcanzar los 200 kilómetros por hora gracias a una inversión total de 6500 millones de dólares. Este avance ferroviario busca achicar la distancia entre ciudades con fines turísticos, aunque también esconde un plan económico junto a uno de los puertos más valorados y estratégicos del mundo. El tren Lima - Ica busca revolucionar para siempre el transporte al mejorar la conectividad y mejorar el desarrollo económico de Perú. Esta línea férrea abarcará un recorrido de 323 kilómetros a lo largo de la costa central peruana para conectar la capital con uno de los polos turísticos más importantes del país. Con una velocidad máxima de 200 kilómetros por hora, se espera que haga todo el recorrido en dos horas y media, ruta que en auto suele tardar casi el doble. El proyecto está impulsado por capitales chinos junto con una inversión de 6.500 millones de dólares. La ruta contará con 15 estaciones divididas a lo largo de la costa peruana. Dentro de las principales paradas se encontrarán localidades claves como Villa El Salvador, Lurín, Cañete, Pisco y Paracas (Ica). Se incorporarán 47 kilómetros de viaductos y 32 kilómetros de túneles para su operatividad. Tendrá la capacidad de transportar cerca de 45.000 pasajeros al día para descongestionar la Panamericana Sur, vía alternativa. El director de Gestión en Infraestructura y Servicios de Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), David Miranda, informó que el proceso de ejecución será largo y necesitará de entre seis y siete años. Se espera que el expediente técnico del proyecto del tren bala esté listo en 2027 y las obras en 2032. Este gigante económico busca potenciar su posición estratégica en la región a través de China Railway. El país asiático mostró un fuerte interés en liderar la financiación, en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. “China compite con países como Canadá, Francia y Alemania para asegurar su participación en esta obra”, según aseguró el ministro de Transportes de Perú, Raúl Pérez Reyes. Por su parte, el gobierno peruano espera que la obra comience en el primer semestre de 2026, con un costo de boleto accesible, similar al del transporte urbano gestionado por la ATU. Además, busca integrar este tren con el corredor ferroviario bioceánico, un proyecto clave para conectar la región andina con el puerto de Chancay, también financiado por capital chino con el mejorar el comercio latinoamericano con el Lejano Oriente.