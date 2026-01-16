En esta noticia
La billetera digital Cuenta DNI, de Banco Provincia, renovó su esquema de promociones para enero de 2026 y sumó beneficios especiales de verano, con el objetivo de impulsar el consumo durante la temporada de vacaciones.
Las ofertas incluyen descuentos en comercios de cercanía, supermercados, ferias, universidades y marcas emblemáticas de la Costa Atlántica, además de promociones en balnearios y locales gastronómicos muy elegidos por los turistas.
¿Cuáles son los beneficios extra de Cuenta DNI para el verano 2026?
Entre las principales novedades de la temporada, Cuenta DNI lanzó un especial de verano enfocado en destinos turísticos bonaerenses. El beneficio incluye marcas y comercios clásicos del verano, tanto gastronómicos como recreativos.
La promoción ofrece 25% de ahorro todos los días, con un tope de reintegro de $ 10.000 por semana y por marca, en locales adheridos como Amalfi, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Guolis, Havanna, La Fonte de Oro, Luccianos, Manolo, entre otros.
También se suman balnearios adheridos, como El Calamar Loco, Guardalavaca, Manaos, Marbella, Pepe’s, Mute y Torreón del Monje.
Todos los descuentos de Cuenta DNI en enero 2026
Además de las promos de verano, la billetera mantiene y actualiza sus beneficios habituales:
Comercios de cercanía
- 20% de descuento todos los viernes
- Tope de $ 5.000 por viernes
- Se alcanza con $ 25.000 en consumos
Ferias y mercados bonaerenses
- 40% de descuento todos los días
- Tope de $ 6.000 por semana
Full YPF
- 25% de ahorro sábados y domingos
- Tope de $ 8.000 por semana
- Se debe tener en cuenta que no aplica para combustibles
Supermercados
- Descuentos en distintas cadenas
- Vigentes todos los días de la semana
- Según comercio adherido
Universidades
- 40% de descuento todos los días
- Tope de $ 6.000 por semana
- En comercios adheridos dentro de universidades bonaerenses
Librerías
- 10% de descuento lunes y martes
- Sin tope de reintegro
Farmacias y perfumerías
- 10% de descuento miércoles y jueves
- Sin tope de reintegro
¿Cómo descargar y usar Cuenta DNI?
La aplicación Cuenta DNI se puede descargar de forma gratuita desde las tiendas de Android e iOS. Para comenzar a usarla, el usuario debe:
- Escanear el DNI (frente y dorso)
- Validar la identidad con reconocimiento facial
- Completar los datos personales y asociar la cuenta
- Elegir un método de seguridad (clave, huella o reconocimiento facial)
La validación de identidad se realiza a través del RENAPER. En caso de no completar el proceso, se puede reiniciar luego de 72 horas hábiles.
¿Qué hay que tener en cuenta para aprovechar los descuentos?
Desde el banco recuerdan que:
- Los reintegros tienen topes semanales
- Las promociones aplican solo en comercios adheridos
- Cuenta DNI solo puede configurarse en un celular a la vez