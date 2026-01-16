La billetera digital Cuenta DNI, de Banco Provincia, renovó su esquema de promociones para enero de 2026 y sumó beneficios especiales de verano, con el objetivo de impulsar el consumo durante la temporada de vacaciones.

Las ofertas incluyen descuentos en comercios de cercanía, supermercados, ferias, universidades y marcas emblemáticas de la Costa Atlántica, además de promociones en balnearios y locales gastronómicos muy elegidos por los turistas.

¿Cuáles son los beneficios extra de Cuenta DNI para el verano 2026?

Entre las principales novedades de la temporada, Cuenta DNI lanzó un especial de verano enfocado en destinos turísticos bonaerenses. El beneficio incluye marcas y comercios clásicos del verano, tanto gastronómicos como recreativos.

La promoción ofrece 25% de ahorro todos los días, con un tope de reintegro de $ 10.000 por semana y por marca, en locales adheridos como Amalfi, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Guolis, Havanna, La Fonte de Oro, Luccianos, Manolo, entre otros.

También se suman balnearios adheridos, como El Calamar Loco, Guardalavaca, Manaos, Marbella, Pepe’s, Mute y Torreón del Monje.

Todos los descuentos de Cuenta DNI en enero 2026

Además de las promos de verano, la billetera mantiene y actualiza sus beneficios habituales:

Comercios de cercanía

20% de descuento todos los viernes

Tope de $ 5.000 por viernes

Se alcanza con $ 25.000 en consumos

Ferias y mercados bonaerenses

40% de descuento todos los días

Tope de $ 6.000 por semana

Full YPF

25% de ahorro sábados y domingos

Tope de $ 8.000 por semana

Se debe tener en cuenta que no aplica para combustibles

Supermercados

Descuentos en distintas cadenas

Vigentes todos los días de la semana

Según comercio adherido

Universidades

40% de descuento todos los días

Tope de $ 6.000 por semana

En comercios adheridos dentro de universidades bonaerenses



Librerías

10% de descuento lunes y martes

Sin tope de reintegro

Farmacias y perfumerías

10% de descuento miércoles y jueves

Sin tope de reintegro

¿Cómo descargar y usar Cuenta DNI?

La aplicación Cuenta DNI se puede descargar de forma gratuita desde las tiendas de Android e iOS. Para comenzar a usarla, el usuario debe:

Escanear el DNI (frente y dorso)

Validar la identidad con reconocimiento facial

Completar los datos personales y asociar la cuenta

Elegir un método de seguridad (clave, huella o reconocimiento facial)

La validación de identidad se realiza a través del RENAPER. En caso de no completar el proceso, se puede reiniciar luego de 72 horas hábiles.

¿Qué hay que tener en cuenta para aprovechar los descuentos?

Desde el banco recuerdan que: