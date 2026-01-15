Abre un nuevo local de ropa en Buenos Aires con precios desde los $ 5000: dónde estará ubicado

En esta noticia El nuevo outlet que abrió en Buenos Aires

Buenos Aires sigue consolidando su perfil como capital de las compras con dos novedades que ya generan expectativa: la apertura de un outlet en Belgrano con precios desde $ 5.000 y el desarrollo de un shopping premium en Recoleta que busca redefinir el concepto de centro comercial en la ciudad.

El nuevo local, llamado American Outlet, abrió sus puertas en una zona estratégica de Belgrano, conocida por su gran movimiento comercial y fácil acceso.

La propuesta apunta a quienes buscan indumentaria de calidad a precios competitivos, con opciones para adultos, adolescentes, niños y bebés. Esto permite resolver compras para toda la familia en un solo lugar.

American outlet

Entre las marcas disponibles se destacan GAP, Banana Republic y Old Navy, con prendas como remeras, pantalones, buzos y camperas, tanto de temporadas anteriores como actuales.

Los precios arrancan en $ 5.000, y en el sector infantil hay promociones especiales, como 2x1 en artículos seleccionados. Además, el local ofrece una amplia variedad de talles y cuenta con probadores para garantizar una experiencia completa.

El horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 20 y domingos de 11 a 20, mientras que los sábados permanece cerrado. La venta es directa al público, lo que lo convierte en una opción práctica para quienes buscan renovar el guardarropa sin gastar de más.

OH! Buenos Aires: el nuevo shopping en Recoleta

La segunda gran novedad es OH! Buenos Aires, el centro comercial que se construye en el histórico predio del Buenos Aires Design, en la intersección de Av. Pueyrredón y Azcuénaga.

Este proyecto apunta a revitalizar una zona emblemática y ofrecer una experiencia premium con foco en sustentabilidad.

El diseño del shopping incluye cuatro patios centrales de 100 m², que permitirán iluminación natural y ventilación cruzada, reduciendo la necesidad de aire acondicionado y calefacción tradicional.

Esto se traduce en menor consumo energético y expensas más bajas para los locales. Además, contará con un estacionamiento subterráneo para 500 vehículos, un diferencial clave en una zona de alta circulación.

En cuanto a la oferta comercial, OH! Buenos Aires reunirá marcas nacionales como La Martina y Kosiuko, junto a firmas internacionales de gran prestigio como Stella McCartney, Golden Goose, Hunter, Juicy Couture y Vilebrequin.

La propuesta gastronómica también será protagonista: en una terraza de 160 metros cuadrados se instalarán más de 30 opciones culinarias, entre ellas Le Pain Quotidien, Starbucks, Lucciano’s, Möoi y La Panera Rosa.

La apertura de American Outlet y el desarrollo de OH! Buenos Aires confirman la tendencia de crecimiento del sector retail en la Ciudad. Mientras los outlets siguen siendo una alternativa para quienes buscan precios bajos, los shoppings premium apuestan por experiencias que combinan moda, gastronomía y entretenimiento.