El Banco Provincia renovó para febrero todos los beneficios y promociones para los clientes que utilicen su billetera virtual, la Cuenta DNI. Como es usual, seguirá el descuento comercios de barrio que unificó el antiguo descuento de carnicerías a distintos rubros.

En esta línea, este programa ofrece 40% de descuento que permite acceder a un reintegro de hasta $ 20.000 en carnicerías durante febrero, pero es necesario cumplir ciertas condiciones.

Banco Provincia: ¿qué días hay descuento con Cuenta DNI en carnicerías?

La institución financiera modificó el descuento en comercios para incluir carnicerías, pescaderías y granjas y durante el segundo mes del año podrá ser usado los cuatro viernes que hay. El beneficio estará activo durante el los días 6,13, 20 y 27 en los comercios adheridos.

Este beneficio cuenta con un tope de $ 5000 por día que se alcanza con un ticket de $ 20.000 por compra.

La promo en comercios de barrio incluye carnicerías, granjas y pescaderías y tiene un tope semanal a $5.000. De esta manera, como febrero tiene 4 viernes, el ahorro mensual en la promo alcanza los $20.000.

Banco Provincia: todos los descuentos de Cuenta DNI en febrero

Uno por uno, todos los descuentos y beneficios principales para febrero 2026.

Marcas emblemáticas de verano y balnearios

Descuento: 25% de ahorro.

Días: todos los días de febrero.

Tope: reintegro unificado de $ 10.000 por semana, por CUIT/persona (aplica sobre el total de compras en comercios adheridos durante la semana lunes a domingo).

Detalles: válido en marcas adheridas como Amalfi, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Guolis, Havanna, Heladería El Pino, Interlagos, La Fonte de Oro, La Pinocha, Le Park, Luccianos, Manolo, Parque Mogotes, SAO Medialunas, Grido y Balcarce. Incluye balnearios como El Calamar Loco, Guardalavaca, Manaos, Marbella, Pepe’s, Mute, Torreón del Monje.

Comercios de cercanía (incluye carnicerías, granjas, pescaderías y más)

Descuento: 20% de descuento.

Días: todos los viernes de febrero.

Tope: reintegro unificado de $ 5.000 por semana y por persona.

Detalles: válido en comercios adheridos de barrio (todos los rubros consultables en la app o sitio). Con cinco viernes en febrero, el ahorro potencial mensual puede llegar a $ 25.000 (si se alcanza el tope cada viernes con consumos de $ 25.000 semanales). Ideal para compras esenciales.

Supermercados

Descuento: hasta 15% de ahorro (en días específicos como martes y miércoles en cadenas adheridas).

Días: martes y miércoles (confirmado en promociones activas; verificar variaciones semanales en la app).

Tope: variable según cadena, pero con reintegros habituales de miles de pesos por transacción/semana.

Detalles: incluye cadenas como ChangoMás, Día, Carrefour, Jumbo y otras adheridas. Pagos exclusivos con Cuenta DNI.

Full YPF

Descuento: 25% de ahorro.

Días: Sábados y domingos.

Tope: $ 8.000 por semana.

Detalles: en locales Full YPF adheridos (no aplica para compra de combustibles).

Universidades

Descuento: 40% de descuento todos los días

Tope: $ 6.000 por semana

Detalles: comercios adheridos de universidades bonaerenses.

Librerías

Descuento: 10% de descuento los lunes y martes

Tope: sin límite de reintegro

Detalles: librerías adheridas en toda la provincia.

Farmacias y perfumerías

Descuento: 10% los miércoles y jueves

Tope: sin tope de reintegro.

¿Quiénes pueden acceder a Cuenta DNI?

Cualquier persona mayor de 13 años que resida en Argentina puede acceder, ya sea cliente o no del Banco Provincia.

No es necesario tener un trabajo formal o ingresos comprobables.

Está disponible para personas físicas, no para empresas o comercios.

Vale destacar que los menores de entre 13 y 17 años pueden tener una Cuenta DNI Adolescente, con autorización de un adulto responsable .

Los nuevos requisitos para tener Cuenta DNI

Aquellas personas que hayan cambiado o extraviado el celular y ya contaban con su usuario en Cuenta DNI deberán, si o si, actualizar sus datos biométricos para poder ingresar.

Ademán, tendrán que sacarle una foto al frente y el dorso de su Documento Nacional de Identidad (DNI). En caso de que el mismo haya vencido o se encuentre en trámite, no se podrá recuperar la cuenta.

Por otra parte, los pasos a seguir son:

Tener DNI argentino vigente.

Ser mayor de 13 años.

Contar con un celular con cámara y conexión a internet.

Bajar la app gratuita “Cuenta DNI” desde Google Play o App Store.

Realizar un registro digital que incluye: Escaneo del DNI (ambos lados); Validación facial (selfie) y Carga de datos personales (nombre, correo, dirección, etc.).

Todo el proceso se realiza de manera 100% digital, sin necesidad de asistir al banco ni presentar documentación en persona.

Banco Provincia: ¿qué necesito para tener una Cuenta DNI?

Los clientes del Banco Provincia que deseen tener un usuario en Cuenta DNI solo necesitarán tener el DNI en buenas condiciones, una buena conexión a internet y un lugar con luz para verificar los datos biométricos.