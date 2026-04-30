Como cada mes, Cuenta DNI renueva las promociones y en el mes de mayo habrá una amplia variedad de descuentos para aprovechar en diferentes rubros, lo cual puede significar un importante ahorro. A través de Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, se puede acceder a una extensa red de descuentos y promociones que incluyen desde reintegros en comercios como carnicerías hasta ferias, supermercados y centros gastronómicos. Para poder utilizar los reintegros y descuentos que otorga Cuenta DNI es importante contar con un usuario en la aplicación y utilizarla en los días en los que se aplican las promociones. En el mes de mayo, los beneficios y descuentos de Cuenta DNI se aplicarán de la siguiente manera: