El Banco Provincia dio una noticia muy esperada para sus clientes, ya que a partir de enero el descuento en carnicerías tendrá un tope de reintegro de hasta $ 25.000 al pagar con Cuenta DNI.

Esta promoción es una de las más utilizadas porque puede ser aprovechada en comercios adheridos y permite aliviar el gasto en alimentos durante la temporada de verano.

Cambia el descuento en carnicerías: cómo será a partir de enero 2026

Hasta diciembre, la billetera virtual ofrecía un reintegro de 35% con tope de $ 7.000. Sin embargo, la entidad financiera bonaerense decidió unificar la promoción dentro del programa Comercios de cercanía, lo que implica nuevas condiciones y nuevos máximos de devolución.

Ahora, el descuento en carnicerías podrá ser usado durante todos los viernes de enero, con un descuento de 20% y una devolución de $ 5.000 por semana. Para sacarle el máximo provecho, se deberán realizar compras por $ 25.000.

Al tener cinco viernes, el máximo de reintegro es de $ 25.000, siempre y cuando el titular realice consumos por $ 125.000 durante todo el mes. Cabe recordar que para garantizar la devolución se debe abonar con Cuenta DNI y mediante pago con código QR.

Todos los descuentos del Banco Provincia en enero

La entidad publicó todas las promociones vigentes para enero:

Marcas emblemáticas del verano y balnearios

25% de descuento todos los días de la semana

Tope de reintegro: $10.000 por semana y por marca

Incluye marcas como: Havanna, Freddo, Luccianos, Manolo, La Fonte de Oro, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Guardalavaca, Hanalei, Manaos, Marbella, Pepe’s, Mute o Torreón del Monje, entre muchas otras.

Comercios de cercanía (carnicerías, granjas y pescaderías)

20% de descuento

Día: viernes

Tope: $ 5.000 por viernes (se alcanza con $25.000 en consumos)

Ahorro potencial mensual: hasta $ 25.000

Gastronomía (restaurantes y locales adheridos)

25% de descuento (beneficio especial de verano)

Días: sábados y domingos

Tope: $ 8.000 por fin de semana

Full YPF

El beneficio del Banco Provincia aplica para tiendas y servicios, no para combustibles

25% de descuento

Días: sábados y domingos

Tope: $ 8.000 por semana

Ferias y mercados bonaerenses

40% de descuento

Todos los días de la semana

Tope: $ 6.000 por semana.

Comercios en universidades bonaerenses

40% de descuento

Todos los días

Tope: $ 6.000 por semana

Librerías

10% de descuento

Días: lunes y martes

Sin tope de reintegro

Farmacias y perfumerías

10% de descuento

Días: miércoles y jueves

Sin tope de reintegro

Supermercados