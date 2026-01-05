En esta noticia

El Banco Provincia dio una noticia muy esperada para sus clientes, ya que a partir de enero el descuento en carnicerías tendrá un tope de reintegro de hasta $ 25.000 al pagar con Cuenta DNI.

Esta promoción es una de las más utilizadas porque puede ser aprovechada en comercios adheridos y permite aliviar el gasto en alimentos durante la temporada de verano.

Cambia el descuento en carnicerías: cómo será a partir de enero 2026

Hasta diciembre, la billetera virtual ofrecía un reintegro de 35% con tope de $ 7.000. Sin embargo, la entidad financiera bonaerense decidió unificar la promoción dentro del programa Comercios de cercanía, lo que implica nuevas condiciones y nuevos máximos de devolución.

Ahora, el descuento en carnicerías podrá ser usado durante todos los viernes de enero, con un descuento de 20% y una devolución de $ 5.000 por semana. Para sacarle el máximo provecho, se deberán realizar compras por $ 25.000.

Al tener cinco viernes, el máximo de reintegro es de $ 25.000, siempre y cuando el titular realice consumos por $ 125.000 durante todo el mes. Cabe recordar que para garantizar la devolución se debe abonar con Cuenta DNI y mediante pago con código QR.

Todos los descuentos del Banco Provincia en enero

La entidad publicó todas las promociones vigentes para enero:

Marcas emblemáticas del verano y balnearios

  • 25% de descuento todos los días de la semana
  • Tope de reintegro: $10.000 por semana y por marca
  • Incluye marcas como: Havanna, Freddo, Luccianos, Manolo, La Fonte de Oro, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Guardalavaca, Hanalei, Manaos, Marbella, Pepe’s, Mute o Torreón del Monje, entre muchas otras.

Comercios de cercanía (carnicerías, granjas y pescaderías)

  • 20% de descuento
  • Día: viernes
  • Tope: $ 5.000 por viernes (se alcanza con $25.000 en consumos)
  • Ahorro potencial mensual: hasta $ 25.000

Gastronomía (restaurantes y locales adheridos)

  • 25% de descuento (beneficio especial de verano)
  • Días: sábados y domingos
  • Tope: $ 8.000 por fin de semana

Full YPF

  • El beneficio del Banco Provincia aplica para tiendas y servicios, no para combustibles
  • 25% de descuento
  • Días: sábados y domingos
  • Tope: $ 8.000 por semana

Ferias y mercados bonaerenses

  • 40% de descuento
  • Todos los días de la semana
  • Tope: $ 6.000 por semana.

Comercios en universidades bonaerenses

  • 40% de descuento
  • Todos los días
  • Tope: $ 6.000 por semana

Librerías

  • 10% de descuento
  • Días: lunes y martes
  • Sin tope de reintegro

Farmacias y perfumerías

  • 10% de descuento
  • Días: miércoles y jueves
  • Sin tope de reintegro

Supermercados

  • Descuentos que varían según la cadena y el día (generalmente entre 10% y 20%, con promociones específicas como 15% en algunas los jueves, viernes y sábados)
  • Vigencia: todos los días de la semana