Confirmado por Banco Provincia: uno por uno, los descuentos con Cuenta DNI en enero. Foto: Archivo

La billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia arranca el 2026 con fuerza, ofreciendo descuentos y beneficios exclusivos durante todo enero para ayudar a los bonaerenses a ahorrar en sus compras diarias y disfrutar al máximo la temporada de verano y vacaciones.

Con más de 10 millones de usuarios, la app sigue siendo una de las herramientas más utilizadas para pagos con QR y reintegros automáticos.

Fuente: Cuenta DNI

Una por una, todas las promociones de Banco Provincia en enero

Las promociones están vigentes todo el mes de enero 2026 y se aplican pagando con la app Cuenta DNI (QR, Clave DNI o en comercios adheridos).

Los reintegros se acreditan en la cuenta en pocos días y cuentan con topes semanales o por día según el rubro.

Marcas emblemáticas del verano y balnearios (imperdible para vacaciones)

25% de descuento todos los días de la semana

Tope de reintegro: $10.000 por semana y por marca

Incluye marcas como: Havanna, Freddo, Luccianos, Manolo, La Fonte de Oro, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Guardalavaca, Hanalei, Manaos, Marbella, Pepe’s, Mute o Torreón del Monje, entre muchas otras.

Comercios de cercanía (carnicerías, granjas y pescaderías)

20% de descuento

Día: viernes

Tope: $5.000 por viernes (se alcanza con $25.000 en consumos)

Ahorro potencial mensual: hasta $25.000 (enero 2026 tiene 5 viernes)

Gastronomía (restaurantes y locales adheridos)

25% de descuento (beneficio especial de verano)

Días: sábados y domingos

Tope: $8.000 por fin de semana

Full YPF (en tiendas y servicios, NO aplica a combustibles)

25% de descuento

Días: sábados y domingos

Tope: $8.000 por semana

Ferias y mercados bonaerenses

40% de descuento

Todos los días de la semana

Tope: $6.000 por semana.

Comercios en universidades bonaerenses

40% de descuento

Todos los días

Tope: $6.000 por semana

Librerías

10% de descuento

Días: lunes y martes

Sin tope de reintegro

Farmacias y perfumerías

10% de descuento

Días: miércoles y jueves

Sin tope de reintegro

Supermercados (varias cadenas en la provincia)