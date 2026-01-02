En esta noticia
- Una por una, todas las promociones de Banco Provincia en enero
- Marcas emblemáticas del verano y balnearios (imperdible para vacaciones)
- Comercios de cercanía (carnicerías, granjas y pescaderías)
- Gastronomía (restaurantes y locales adheridos)
- Full YPF (en tiendas y servicios, NO aplica a combustibles)
- Ferias y mercados bonaerenses
- Comercios en universidades bonaerenses
- Librerías
- Farmacias y perfumerías
- Supermercados (varias cadenas en la provincia)
La billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia arranca el 2026 con fuerza, ofreciendo descuentos y beneficios exclusivos durante todo enero para ayudar a los bonaerenses a ahorrar en sus compras diarias y disfrutar al máximo la temporada de verano y vacaciones.
Con más de 10 millones de usuarios, la app sigue siendo una de las herramientas más utilizadas para pagos con QR y reintegros automáticos.
Una por una, todas las promociones de Banco Provincia en enero
Las promociones están vigentes todo el mes de enero 2026 y se aplican pagando con la app Cuenta DNI (QR, Clave DNI o en comercios adheridos).
Los reintegros se acreditan en la cuenta en pocos días y cuentan con topes semanales o por día según el rubro.
Marcas emblemáticas del verano y balnearios (imperdible para vacaciones)
- 25% de descuento todos los días de la semana
- Tope de reintegro: $10.000 por semana y por marca
- Incluye marcas como: Havanna, Freddo, Luccianos, Manolo, La Fonte de Oro, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Guardalavaca, Hanalei, Manaos, Marbella, Pepe’s, Mute o Torreón del Monje, entre muchas otras.
Comercios de cercanía (carnicerías, granjas y pescaderías)
- 20% de descuento
- Día: viernes
- Tope: $5.000 por viernes (se alcanza con $25.000 en consumos)
- Ahorro potencial mensual: hasta $25.000 (enero 2026 tiene 5 viernes)
Gastronomía (restaurantes y locales adheridos)
- 25% de descuento (beneficio especial de verano)
- Días: sábados y domingos
- Tope: $8.000 por fin de semana
Full YPF (en tiendas y servicios, NO aplica a combustibles)
- 25% de descuento
- Días: sábados y domingos
- Tope: $8.000 por semana
Ferias y mercados bonaerenses
- 40% de descuento
- Todos los días de la semana
- Tope: $6.000 por semana.
Comercios en universidades bonaerenses
- 40% de descuento
- Todos los días
- Tope: $6.000 por semana
Librerías
- 10% de descuento
- Días: lunes y martes
- Sin tope de reintegro
Farmacias y perfumerías
- 10% de descuento
- Días: miércoles y jueves
- Sin tope de reintegro
Supermercados (varias cadenas en la provincia)
- Descuentos que varían según la cadena y el día (generalmente entre 10% y 20%, con promociones específicas como 15% en algunas los jueves, viernes y sábados)
- Vigencia: los 7 días de la semana
- Consulta los detalles exactos por cadena en la app o redes del banco.