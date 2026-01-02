En esta noticia

La billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia arranca el 2026 con fuerza, ofreciendo descuentos y beneficios exclusivos durante todo enero para ayudar a los bonaerenses a ahorrar en sus compras diarias y disfrutar al máximo la temporada de verano y vacaciones.

Con más de 10 millones de usuarios, la app sigue siendo una de las herramientas más utilizadas para pagos con QR y reintegros automáticos.

Fuente: Cuenta DNI
Una por una, todas las promociones de Banco Provincia en enero

Las promociones están vigentes todo el mes de enero 2026 y se aplican pagando con la app Cuenta DNI (QR, Clave DNI o en comercios adheridos).

Los reintegros se acreditan en la cuenta en pocos días y cuentan con topes semanales o por día según el rubro.

Marcas emblemáticas del verano y balnearios (imperdible para vacaciones)

  • 25% de descuento todos los días de la semana
  • Tope de reintegro: $10.000 por semana y por marca
  • Incluye marcas como: Havanna, Freddo, Luccianos, Manolo, La Fonte de Oro, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Guardalavaca, Hanalei, Manaos, Marbella, Pepe’s, Mute o Torreón del Monje, entre muchas otras.

Comercios de cercanía (carnicerías, granjas y pescaderías)

  • 20% de descuento
  • Día: viernes
  • Tope: $5.000 por viernes (se alcanza con $25.000 en consumos)
  • Ahorro potencial mensual: hasta $25.000 (enero 2026 tiene 5 viernes)

Gastronomía (restaurantes y locales adheridos)

  • 25% de descuento (beneficio especial de verano)
  • Días: sábados y domingos
  • Tope: $8.000 por fin de semana

Full YPF (en tiendas y servicios, NO aplica a combustibles)

  • 25% de descuento
  • Días: sábados y domingos
  • Tope: $8.000 por semana

Ferias y mercados bonaerenses

  • 40% de descuento
  • Todos los días de la semana
  • Tope: $6.000 por semana.

Comercios en universidades bonaerenses

  • 40% de descuento
  • Todos los días
  • Tope: $6.000 por semana

Librerías

  • 10% de descuento
  • Días: lunes y martes
  • Sin tope de reintegro

Farmacias y perfumerías

  • 10% de descuento
  • Días: miércoles y jueves
  • Sin tope de reintegro

Supermercados (varias cadenas en la provincia)

  • Descuentos que varían según la cadena y el día (generalmente entre 10% y 20%, con promociones específicas como 15% en algunas los jueves, viernes y sábados)
  • Vigencia: los 7 días de la semana
  • Consulta los detalles exactos por cadena en la app o redes del banco.