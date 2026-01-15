En esta noticia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre la llegada de un fenómeno climático en Jujuy. Se esperan lluvias intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

Cuándo llueve en Jujuy

El temporal comenzó esta semana y se extenderá hasta el lunes 19 por la noche, con acumulación de agua y riesgo de inundaciones en varias localidades.

El martes 20 y miércoles 21 marcarán el fin del diluvio, con cielo parcialmente nublado y temperaturas más estables, entre 18°C y 27°C. Sin embargo, el SMN advierte que podrían registrarse lluvias aisladas en sectores del este provincial.

Las localidades afectadas

El organismo detalló que algunas de las localidades más comprometidas son:

  • Susques
  • San Salvador de Jujuy
  • Palpalá
  • Perico
  • San Pedro
  • Libertador General San Martín
  • Humahuaca
  • La Quiaca
Servicio Meteorológico Nacional

Cómo seguirá el clima en Jujuy

El organismo publicó el pronóstico del tiempo para Jujuy:

  • Jueves 15: mínima de 21°C y máxima de 35°C, con tormentas aisladas por la tarde y tormentas fuertes por la noche. Se esperan ráfagas de viento de hasta 50 km/h.
  • Viernes 16: mínima de 18°C y máxima de 24°C, con tormentas fuertes por la mañana y la tarde y tormentas aisladas por la noche. Se esperan ráfagas de viento de hasta 50 km/h.
  • Sábado 17: mínima de 18°C y máxima de 25°C, con chaparrones por la mañana y tormentas aisladas por la tarde-noche.
  • Domingo 18: mínima de 19°C y máxima de 26°C, con tormentas aisladas por la mañana y tormentas por la tarde-noche.
  • Lunes 19: mínima de 18°C y máxima de 28°C, con tormentas fuertes por la mañana y tormentas aisladas por la tarde-noche.
  • Martes 20: mínima de 18°C y máxima de 24°C, con el cielo parcialmente nublado.
  • Miércoles 21: mínima de 18°C y máxima de 27°C, con el cielo parcialmente nublado.
Servicio Meteorológico Nacional