El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre la llegada de un fenómeno climático en Jujuy. Se esperan lluvias intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

Cuándo llueve en Jujuy

El temporal comenzó esta semana y se extenderá hasta el lunes 19 por la noche, con acumulación de agua y riesgo de inundaciones en varias localidades.

El martes 20 y miércoles 21 marcarán el fin del diluvio, con cielo parcialmente nublado y temperaturas más estables, entre 18°C y 27°C. Sin embargo, el SMN advierte que podrían registrarse lluvias aisladas en sectores del este provincial.

Las localidades afectadas

El organismo detalló que algunas de las localidades más comprometidas son:

Susques

San Salvador de Jujuy

Palpalá

Perico

San Pedro

Libertador General San Martín

Humahuaca

La Quiaca

Cómo seguirá el clima en Jujuy

El organismo publicó el pronóstico del tiempo para Jujuy:

Jueves 15 : mínima de 21°C y máxima de 35°C, con tormentas aisladas por la tarde y tormentas fuertes por la noche. Se esperan ráfagas de viento de hasta 50 km/h.

Viernes 16 : mínima de 18°C y máxima de 24°C, con tormentas fuertes por la mañana y la tarde y tormentas aisladas por la noche. Se esperan ráfagas de viento de hasta 50 km/h.

Sábado 17 : mínima de 18°C y máxima de 25°C, con chaparrones por la mañana y tormentas aisladas por la tarde-noche.

Domingo 18 : mínima de 19°C y máxima de 26°C, con tormentas aisladas por la mañana y tormentas por la tarde-noche.

Lunes 19 : mínima de 18°C y máxima de 28°C, con tormentas fuertes por la mañana y tormentas aisladas por la tarde-noche.

Martes 20 : mínima de 18°C y máxima de 24°C, con el cielo parcialmente nublado.

Miércoles 21: mínima de 18°C y máxima de 27°C, con el cielo parcialmente nublado.