El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre la llegada de un fenómeno climático en Jujuy. Se esperan lluvias intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.
Cuándo llueve en Jujuy
El temporal comenzó esta semana y se extenderá hasta el lunes 19 por la noche, con acumulación de agua y riesgo de inundaciones en varias localidades.
El martes 20 y miércoles 21 marcarán el fin del diluvio, con cielo parcialmente nublado y temperaturas más estables, entre 18°C y 27°C. Sin embargo, el SMN advierte que podrían registrarse lluvias aisladas en sectores del este provincial.
Las localidades afectadas
El organismo detalló que algunas de las localidades más comprometidas son:
- Susques
- San Salvador de Jujuy
- Palpalá
- Perico
- San Pedro
- Libertador General San Martín
- Humahuaca
- La Quiaca
Cómo seguirá el clima en Jujuy
El organismo publicó el pronóstico del tiempo para Jujuy:
- Jueves 15: mínima de 21°C y máxima de 35°C, con tormentas aisladas por la tarde y tormentas fuertes por la noche. Se esperan ráfagas de viento de hasta 50 km/h.
- Viernes 16: mínima de 18°C y máxima de 24°C, con tormentas fuertes por la mañana y la tarde y tormentas aisladas por la noche. Se esperan ráfagas de viento de hasta 50 km/h.
- Sábado 17: mínima de 18°C y máxima de 25°C, con chaparrones por la mañana y tormentas aisladas por la tarde-noche.
- Domingo 18: mínima de 19°C y máxima de 26°C, con tormentas aisladas por la mañana y tormentas por la tarde-noche.
- Lunes 19: mínima de 18°C y máxima de 28°C, con tormentas fuertes por la mañana y tormentas aisladas por la tarde-noche.
- Martes 20: mínima de 18°C y máxima de 24°C, con el cielo parcialmente nublado.
- Miércoles 21: mínima de 18°C y máxima de 27°C, con el cielo parcialmente nublado.