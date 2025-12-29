Los bancos ya deben recibir los dólares sin declarar: cómo hacerlo y evitar las preguntas

En plena disputa entre bancos y fintech por el pago de salarios y jubilaciones, la cámara que nuclea a las compañías tecnológicas informó que más de 3,3 millones de mayores de 60 usan en la Argentina una billetera virtual.

Se trata del 42% de esta población y su evolución es ascendente: en el último año aumentó 29,7% la cantidad de adultos mayores que abrieron una cuenta.

El informe, divulgado por la Cámara Argentina Fintech, surge cuando el Gobierno presentó un proyecto de reforma laboral que habilitaría a que los usuarios puedan cobrar sus salarios y haberes en entidad no bancarias. Desde los bancos cuestionaron la iniciativa y advirtieron sobre riesgos, entre ellos los fraudes digitales.

Según datos del Banco Central, los jubilados fueron el grupo social que más incrementó el uso de transferencias y pagos digitales en el último año. “Los adultos mayores no están incorporándose lentamente al manejo de dinero digital, están liderando el crecimiento”, sostuvo la cámara en un comunicado.

Muchos adultos mayores eligen billeteras virtuales por una búsqueda activa de mayor practicidad y seguridad, dado que evitan el manejo de efectivo y mejoran la seguridad en la vida diaria:

● Según datos de la consultora Invecq, las personas de entre 60 y 89 años realizan cinco extracciones al mes mientras que, quienes usan billeteras virtuales, solo una. Es decir: los adultos que utilizan billeteras realizan hasta 80% menos extracciones de efectivo que quienes solo operan con una cuenta bancaria.

● A nivel sistémico, las extracciones por cajero cayeron 65% desde 2020, reduciéndose el uso de efectivo del 18,9% del PBI al 6,2%, producto de la digitalización de los pagos.

“Según Taquion, el 42% de los jubilados transfiere dinero a su billetera virtual para generar rendimientos, el 63% estaría dispuesto a cobrar su haber en una de estas, y un 90% cree que cualquier persona debería poder elegir libremente dónde cobrar su jubilación y administrar su dinero”, agregó la entidad que nuclea a las fintech.

“Los adultos mayores utilizan la tecnología a diario y el uso de billeteras virtuales crece con fuerza en este segmento en los últimos años. Darles la opción de decidir dónde cobrar sus haberes les ahorraría trámites y pasos innecesarios. De esta forma, tendrían la libertad de elegir el servicio que se ajuste mejor a sus necesidades”, aseguró Mariano Biocca, director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech.

Del otro lado del mostrador, los bancos alertan sobre inestabilidad si el Congreso autoriza a que otras entidades acrediten los haberes. “Cambiar el canal por el cual se asegura que cada trabajador cobre su sueldo de manera segura, trazable y protegida no aporta un beneficio real para el salariado, y sí abre una serie de riesgos. Es fácil demostrar que el fraude digital es mucho mayor en billeteras virtuales que en cuentas bancarias”, aseveró Claudio Cesario, presidente de ABA, la cámara que reúne a los bancos de capital internacional.