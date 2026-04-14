Abril entra en su tercera semana y Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, vuelve a activar una batería de descuentos pensados para aliviar el bolsillo. Con más de 10 millones de usuarios, la app concentra beneficios en rubros clave del consumo diario y permite alcanzar ahorros significativos en pocos días. Uno de los beneficios más relevantes es el de comercios de cercanía, que incluye carnicerías, pescaderías y granjas. De lunes a viernes hay 20% de descuento, con un tope de $5.000 por semana, que se alcanza con consumos de $25.000. Es uno de los ejes principales del programa para abaratar la compra de alimentos. Cuenta DNI también ofrece 30% de ahorro diario en marcas seleccionadas, con un tope de $15.000 mensual por persona y por marca. Entre los comercios adheridos se destacan Havanna, La Fonte de Oro, Le Park, Lucciano’s y Grido. Las cadenas de supermercados de la provincia mantienen descuentos durante toda la semana. Además, jubilados y pensionados que cobran por el Banco Provincia acceden a un 5% adicional, lo que mejora el ahorro en compras grandes. En ferias y mercados bonaerenses, el beneficio llega al 40% todos los días, con un tope de $6.000 semanal. El mismo esquema aplica en comercios adheridos de universidades.En tanto, las librerías ofrecen 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro, ideal para compras escolares o universitarias. Otro rubro clave es el de farmacias y perfumerías, con 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro. Es una de las promociones más valoradas por su impacto directo en gastos esenciales. Durante todo abril, los fines de semana suman un beneficio extra en estaciones de servicio. En tiendas Full adheridas de YPF hay 25% de descuento, con un tope de $8.000 semanal. La promoción no incluye combustibles, pero sí productos de tienda. La billetera digital del Banco Provincia está disponible para personas desde los 13 años, sean clientes o no de la entidad y sin necesidad de contar con ingresos formales. En el caso de adolescentes de entre 13 y 17 años, deben registrarse con autorización de un adulto responsable. Para crear una cuenta, el trámite es 100% digital y se hace desde el celular: hay que descargar la app, registrarse con el DNI, escanear el documento y completar una validación facial. Luego se cargan los datos personales y, en un plazo de hasta 72 horas, la cuenta queda habilitada. Una vez activa, permite enviar y recibir dinero, pagar con QR, recargar SUBE y celular, retirar efectivo sin tarjeta y, sobre todo, acceder a los descuentos y promociones vigentes.