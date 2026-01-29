Con una inversión millonaria, repavimentarán tres importantísimas para el turismo y el sector productivo de todo el país Fuente: Vialidad

El Gobierno de la provincia de San Luis anunció una nueva inversión destinada a fortalecer la infraestructura vial en puntos estratégicos del territorio.

La iniciativa apunta a mejorar rutas clave para el turismo, la producción y la conectividad regional, con impacto directo en la seguridad vial y la circulación diaria de miles de usuarios.

Ejecutarán tres obras en rutas claves de San Luis

El gobernador Claudio Poggi firmó tres decretos de adjudicación que habilitan el inicio de obras de refacción y mantenimiento en distintos tramos de las rutas provinciales 2, 3 y 15.

Se trata de corredores muy transitados que cumplen un rol central en la integración de localidades y en el desarrollo económico provincial, tanto para los sectores turísticos como productivos.

Cómo serán las obras en las rutas 2, 3 y 15 de San Luis

El proyecto forma parte del plan de mantenimiento que la Provincia viene ejecutando en otras rutas y que busca recuperar calzadas afectadas por el paso del tiempo, la carga de tránsito y las condiciones ambientales.

Con los decretos firmados, el Estado provincial invertirá alrededor de 1.186 millones de pesos en nuevas intervenciones. Los trabajos incluyen bacheo superficial y profundo, sellado de grietas y fisuras con asfalto modificado, restitución de bases granulares y la renovación de la carpeta de rodamiento con concreto asfáltico.

También se prevén tareas complementarias como limpieza y perfilado de cunetas, desmalezado, destronque y corte de pasto en las banquinas.

Qué trabajos se ejecutarán en las rutas provinciales de San Luis

Las obras abarcarán aproximadamente 350 kilómetros en total. Uno de los sectores incluidos es el tramo de 109 kilómetros de la ruta provincial número 2, desde la intersección con la circunvalación que conecta Villa Mercedes, Juan Llerena y La Toma.

El proyecto también contempla la Ruta Provincial Número 3, en el segmento que atraviesa Zanjitas, Nahuel Mapá y Unión, localidades que dependen de esta vía para su vinculación regional. A esto se suma la intervención en la Ruta Provincial Número 15, en el tramo que une Balde con San Gerónimo.

El director de Vialidad Provincial, Juan José Sosa Zamarbide, señaló que se trata de obras prioritarias para el mantenimiento de la red vial y destacó que algunas ya se encuentran en ejecución. Además, explicó que los plazos de obra variarán entre tres y seis meses, según la extensión de cada tramo, dentro de un plan integral de mejorar las carreteras internas.