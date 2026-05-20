El 5% de las inversiones Robert Citrone en renta variable están en papeles argentinos.

El apetito de grandes fondos de inversión internacionales por los activos argentinos sigue en alza. Las declaraciones ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) del primer trimestre de 2026 revelan que figuras de peso en Wall Street, como Robert Citrone, Stanley Druckenmiller y Howard Marks, incrementaron su exposición a papeles locales durante los primeros tres meses del año.

En particular, el caso de Citrone es destacable: el 5% de sus inversiones en renta variable están en papeles argentinos.

Citrone profundizó su apuesta por cuatro empresas locales: cuáles son

Discovery Capital Management, el fondo que conduce Citrone, engrosó su cartera con acciones de cuatro compañías argentinas entre enero y marzo. Según el 13F presentado ante el regulador estadounidense, la firma incorporó:

En Grupo Financiero Galicia, 228.500 acciones, llevando su tenencia total a 869.129 nominales. Al cierre de marzo, esa posición equivalía a unos u$s 4,6 millones, el 2,02% del portafolio total. En YPF, 268.092 acciones para alcanzar un total de 538.192 papeles de la petrolera estatal. La valuación de esa tenencia al 31 de marzo ascendía a casi u$s 24,9 millones, representando el 1,24% de las inversiones totales del fondo. En Adecoagro, 70.682 acciones, llegando a 1.274.21 En BBVA Argentina, 559.400 acciones, con un stock total de 1.007.500 papeles valuados en poco más de u$s 16,2 millones (0,8% de la cartera).

Robert Citrone, cofundador de Discovery Capital.

Con estos movimientos, el 5% de las posiciones en renta variable de Discovery Capital se concentran en activos argentinos.

El único desprendimiento fue el de las 49.000 acciones que la firma mantenía en Banco Macro, que fueron vendidas en su totalidad durante el trimestre.

De todas maneras, cabe recordar que Citrone había desarmado por completo sus posiciones en YPF y Galicia en el tercer trimestre de 2025, luego de la derrota de Javier Milei en territorio bonaerense. La recomposición comenzó en el último tramo de ese año y se aceleró notablemente en 2026, tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de octubre.

Quién es Robert Citrone, el poderoso inversor que elogia a Javier Milei

Robert Citrone es el fundador del fondo Discovery Capital Management y exprotegido del mítico Julian Robertson. Llegó a Buenos Aires el año pasado con la mira puesta en el potencial argentino y mostró entusiasmo por el rumbo económico que tomó el país con la presidencia de Javier Milei.

Es una figura clave de Wall Street. Con 60 años, forjó su reputación en los ’90 como uno de los Tiger Cubs, ese selecto grupo de excolaboradores de Tiger Management.

Pasó también por las oficinas de George Soros y fundó Discovery Capital en 1999. Su estrategia de inversión combina movimientos macroeconómicos con especial atención a mercados emergentes.

Robert Citrone es el fundador del fondo Discovery Capital Management y exprotegido del mítico Julian Robertson. Presidencia

El financista más poderoso del mundo dejó Google y Amazon para invertir en Argentina

Stanley Druckenmiller, cuya fortuna personal lo ubica entre los 263 individuos más ricos del planeta según Bloomberg, también apostó por la Argentina en el arranque del año. Su vehículo de inversión, Duquesne Family Office LLC, compró 2.628.972 acciones de YPF en el primer trimestre, partiendo de una tenencia previa de apenas 606.990 papeles. Al precio de cierre del período, esa posición alcanzaba los u$s 149,6 millones, rozando los 150 millones.

Los analistas observaron que, en paralelo, Duquesne desinvirtió en las tecnológicas Alphabet y Amazon. La preferencia por el Oil&Gas se canalizó en los primeros meses del año a través de la petrolera argentina.

Además de YPF, el portafolio de Duquesne incluye exposición al ETF ARGT (1,07% del total), a Vista Energy (0,30%) y a Mercado Libre (0,14%).