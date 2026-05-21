La propuesta ya genera debate político y económico por el impacto que tendría sobre el sistema financiero y bancario.

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Donald Trump volvió a sacudir el escenario político internacional luego de publicar una imagen en la que aparece un billete de USD 100 con su rostro reemplazando al de Benjamin Franklin. Aunque por ahora no existe una aprobación oficial para modificar el papel moneda estadounidense, congresistas republicanos ya impulsan proyectos para que el mandatario aparezca en futuras emisiones del dólar americano, una posibilidad que podría cambiar procesos bancarios, sistemas de autenticación y operaciones financieras en distintos países, incluida Colombia.

La controversia creció rápidamente porque el billete de 100 dólares es uno de los más usados en transacciones internacionales, reservas de efectivo y operaciones bancarias de alto valor. Por eso, cualquier cambio en su diseño impactaría directamente a bancos, casas de cambio, cajeros automáticos y sistemas de validación de dinero alrededor del mundo.

¿Por qué Donald Trump quiere aparecer en el billete de 100 dólares?

El origen de toda la polémica comenzó cuando el congresista republicano Brandon Gill promovió una iniciativa para reemplazar la imagen de Benjamin Franklin por la de Donald Trump en el billete de USD 100. Según explicó el legislador, la propuesta busca reconocer “la transformación histórica” que, según sectores conservadores, el presidente está generando en Estados Unidos.

Trump alimentó aún más el debate al publicar una imagen del supuesto nuevo billete en sus redes sociales. En la ilustración aparece su rostro acompañado de frases de respaldo político y símbolos patrióticos, algo que inmediatamente dividió opiniones entre seguidores y críticos.

Donald Trump lanzaría un nuevo billete de USD 100 y un novedoso papel moneda ingresará a los mercados, bancos y supermercados. Captura de pantalla

La publicación fue interpretada por analistas como una estrategia para seguir posicionando su imagen política y generar conversación pública, especialmente en medio del ambiente polarizado que atraviesa Estados Unidos.

Aunque Trump no acompañó la imagen con explicaciones oficiales, el gesto bastó para convertir el tema en tendencia internacional y reabrir el debate sobre el uso político de los símbolos monetarios.

Para muchos republicanos, Trump representa una nueva etapa económica y geopolítica para Estados Unidos. Sin embargo, otros sectores consideran que usar la imagen de un presidente en funciones dentro del papel moneda rompería tradiciones históricas del país norteamericano.

¿Qué pasaría con Benjamin Franklin en el dólar americano?

Actualmente, Benjamin Franklin ocupa el billete de 100 dólares desde hace décadas y su imagen está ligada a una de las denominaciones más importantes del sistema financiero mundial.

Aunque algunas versiones apuntan a que el nuevo diseño podría comenzar a imprimirse desde 2026, hasta ahora no existe una confirmación oficial del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para retirar a Franklin del papel moneda.

De aprobarse el cambio, sería un hecho histórico porque Estados Unidos prácticamente no modifica los rostros de sus billetes desde 1929. Además, expertos advierten que el proceso implicaría una transición compleja para bancos y entidades financieras debido a los sistemas de detección y seguridad instalados globalmente.

¿Cómo afectaría el nuevo billete de USD 100 a los bancos y operaciones financieras?

La eventual aparición de un nuevo billete de 100 dólares obligaría a realizar actualizaciones masivas en el sistema financiero internacional.

Entre los principales cambios que podrían presentarse están:

Ajustes en cajeros automáticos y máquinas contadoras de dinero.

Nuevos sistemas de autenticación y detección de billetes falsos.

Cambios en software bancario y plataformas de verificación.

Actualización de protocolos de casas de cambio y entidades financieras.

Modificaciones en mecanismos de seguridad para operaciones internacionales.

En Colombia, donde el dólar tiene fuerte presencia en ahorro, turismo, comercio y remesas, cualquier modificación del billete de USD 100 tendría repercusiones inmediatas en bancos y establecimientos que manejan moneda extranjera.

¿Es legal que Donald Trump aparezca en un billete estando en el poder?

Uno de los puntos que más controversia genera es que históricamente Estados Unidos ha evitado incluir figuras vivas en su moneda. Esa tradición se mantiene desde el siglo XIX y forma parte de normas simbólicas dentro del sistema monetario estadounidense.

Por esa razón, congresistas republicanos han planteado excepciones legislativas que permitan incluir a Trump en futuras emisiones. Incluso, algunos sectores políticos ya propusieron otros billetes con la imagen del mandatario, como uno de USD 250.

Si finalmente avanzara la propuesta, Trump podría convertirse en el primer presidente en ejercicio en aparecer oficialmente en un billete estadounidense.

¿Cuándo podrían circular los nuevos billetes de USD 100 con Trump?

Algunas versiones impulsadas por legisladores republicanos indican que el Departamento del Tesoro debería presentar un diseño preliminar hacia finales de 2026, mientras que la circulación oficial podría comenzar antes de 2030.

Sin embargo, especialistas recuerdan que modificar un billete estadounidense no es un trámite rápido. Además de la aprobación política, el cambio requiere procesos técnicos, rediseños de seguridad y adaptación bancaria internacional.