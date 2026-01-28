Una ruta estratégica será transformada en autopista, se conectará con dos rutas claves del país y beneficiará a miles de conductores Fuente: PBA

La provincia de Buenos Aires avanza con una obra vial de alto impacto que transformará un tramo clave de la Ruta Provincial 41 en una autovía moderna, con el objetivo de mejorar la seguridad, agilizar la circulación y fortalecer la conectividad regional.

El proyecto se desarrolla en el noreste bonaerense, entre la Ruta Nacional Número 7 y la Ruta Nacional Número 8, dos corredores fundamentales para el transporte y la producción del país.

Cómo será la nueva autovía de la Ruta Provincial 41

La obra en la RP Nro. 41 contempla la duplicación de calzada a lo largo de 25,7 kilómetros, lo que permitirá convertir la actual ruta en una autovía con dos carriles por sentido.

ello, se construirá una segunda calzada paralela y se realizará el ensanche y repavimentación de la traza existente, que alcanzará un ancho total de 7,3 metros.

El proyecto está a cargo de la Dirección de Vialidad bonaerense e incluye infraestructura clave para garantizar una circulación más segura y fluida. Entre los trabajos previstos se destacan:

Tres puentes peatonales en sectores urbanos, para mejorar la seguridad de quienes cruzan la ruta.

Dieciocho puentes sobre cursos de agua , que permitirán mantener la conectividad sin interrumpir el tránsito.

Adecuaciones pensadas tanto para tránsito liviano como pesado, con foco en el transporte de cargas.

Estas intervenciones buscan reducir los siniestros viales y mejorar los tiempos de viaje en una traza con una alta influencia vehicular diaria.

Más accesos, retornos y mayor circulación en la Ruta Provincial 41

Además de la duplicación de calzada, el plan incluye un conjunto de obras complementarias destinadas a ordenar cruces y accesos estratégicos.

En este aspecto, se construirá una nueva rotonda en la intersección con la Ruta Nacional 7, mientras que también se ejecutarán pasos a distinto nivel sobre el Ferrocarril General Urquiza y en la conexión con la avenida Colón, uno de los principales accesos a San Andrés de Giles.

En paralelo, se intervendrán sectores vinculados al Ferrocarril Mitre y los accesos a localidades como San Antonio de Areco y Vagues, con el objetivo de reducir puntos de conflicto y mejorar la seguridad vial en zonas urbanas y semiurbanas.

De tal modo, en el cruce con la Ruta Nacional 8, el proyecto prevé nuevos distribuidores y accesos en la rotonda existente, integrando la autovía con colectoras y mejorando la previsibilidad de los tiempos de viaje.

Cómo beneficiará la nueva autovía al tráfico

Con un tránsito estimado de más de 6.000 vehículos diarios, la transformación de este tramo en autovía es considerada estratégica para potenciar el desarrollo productivo, mejorar la seguridad y optimizar la conexión entre dos de las rutas más importantes del país.

Además, la Ruta Provincial 41 recorre 378 kilómetros, entre las localidades de Castelli y Baradero, y es un eje central para la actividad agrícola y ganadera bonaerense y del país.