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Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este jueves, 21 de mayo de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la la Previa definió los números ganadores del día.

En este jueves, 21 de mayo de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4847 - Muerto

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 21 de mayo

 1°4847 11°6054
 2640  12°9259
 3°5639 13°7815 
 5980  14°0347 
 4827  15°3125 
 6°7948  16°6074
 7566  17°5546 
 6083  18°6576 
 3278  19°9715 
 10°4133 20°6707 

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También puede ser tu mente procesando emociones: recordar valores, revisar decisiones o sanar asuntos pendientes.

Consejos para los jugadores

El juego debe ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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