Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este jueves, 21 de mayo de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la la Previa definió los números ganadores del día.

En este jueves, 21 de mayo de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 4847 - Muerto

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 21 de mayo

1° 4847 11° 6054 2° 2640 12° 9259 3° 5639 13° 7815 4° 5980 14° 0347 5° 4827 15° 3125 6° 7948 16° 6074 7° 7566 17° 5546 8° 6083 18° 6576 9° 3278 19° 9715 10° 4133 20° 6707

¿Qué significa soñar con muerto?

Soñar con un muerto no siempre es negativo; suele reflejar cierre de ciclos o la necesidad de soltar el pasado.

También puede ser tu mente procesando emociones: recordar valores, revisar decisiones o sanar asuntos pendientes.

Consejos para los jugadores

El juego debe ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.