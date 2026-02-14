El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible anunció que una importante ruta española será renovada próximamente para mejorar la circulación. De esta manera, las obras comenzarán a partir del lunes 16 de febrero. Se trata de la conexión entre la N-521 y la A-66, en la zona de Malpartida de Cáceres. De acuerdo al sitio oficial del Gobierno, se destinaron 48,6 millones de euros para la renovación de esta zona que forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El organismo a cargo de Óscar Puente Santiago especificó que los trabajos tienen como objetivo garantizar la “seguridad de los usuarios vulnerables”. Por esta razón, las mejoras tendrán lugar en el enlace 551, es decir, la unión entre la N-521 y la A-66. En ese sentido, advierten que ese mismo lunes se cortará el tráfico a las 8:30 horas hasta las 20 en el ramal de incorporación de la N-521 a la A-66 en sentido Sevilla en ese sector. Si un vehículo quiere transitar por la A-66 hacia Sevilla, deberá acudir por esa vía en sentido Salamanca y hacer un cambio de dirección en el enlace 545 (“Las Capellanías”). Además, adelantaron que, en caso de que las circunstancias de la complejidad de las obras lo requieran, el corte podría durar hasta el martes 20 de enero. La A-66, también conocida como autovía Ruta de la Plata, es de las carreteras más importantes del país al cubrir un trayecto que va desde el norte español, en Gijón, hasta el sur, en Sevilla. Se trata de la segunda autovía más larga del país, por detrás de la A-7, con 716,9 kilómetros. Anteriormente, era una antigua calzada romana que unía a ambas zonas de la península ibérica, lo cual facilitaba el comercio, la minería y el tránsito de tropas. Por su arte, la N-521 es otra destacada vía por la que se conecta la provincia de Cáceres con la frontera portuguesa cercana a Valencia de Alcántara. Por esta razón, la mejora no solo beneficia a las ciudades españolas, sino también a la conexión internacional.