El gobierno de la provincia de Buenos Aires finalizó las obras en una de las rutas más transitadas para aliviar el tráfico de la zona. Las reparaciones se realizaron a lo largo de 86,4 kilómetros para potenciar la conexión de dos localidades claves.

En qué ruta realizaron las obras de reparación

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a través de la Dirección de Vialidad, finalizó los trabajos de repavimentación de la Ruta Provincial 31, en el tramo que une las localidades de Salto y Colón. La intervención se desarrolló en una extensión total de 86,4 kilómetros.

Las obras se realizaron en dos tramos: el primero compendió 48,4 kilómetros entre la Ruta Provincial 191, en Salto, y la Ruta Nacional 188, en Rojas. La segunda parte de los trabajos abarcaron cerca de 38 kilómetros entre la Ruta Nacional 188, en Rojas, y la Ruta Nacional 8, en Colón.

Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, sumó que “tener rutas en condiciones permite hacerle más fácil la vida a quienes producen y viven en la región, pero también permite demostrar que se puede tener un presupuesto ordenado y hacer obra pública a la vez”.

Los detalles de los trabajos en la Ruta 31

En el tramo comprendido entre Salto y Rojas las obras incluyeron la repavimentación de la calzada, el mantenimiento de alcantarillas, la colocación de barandas de defensa vehicular, la construcción de dársenas y refugios rurales para el ascenso y descenso de pasajeros del transporte público, entre otros. En la misma línea, se realizaron trabajos para la puesta en valor de un puente sobre el río Salto.

En el segundo tramo, se realizaron las siguientes labores: