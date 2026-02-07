El Gobierno provincial de Neuquén lleva adelante un importante plan de infraestructura para pavimentar un total de 264 kilómetros de ruta durante todo el 2026. En este marco, se comenzó a asfaltar un importante trayecto que garantizará conectividad y seguridad vial en el norte de la provincia. La conectividad terrestre es importante en todo el país para mejorar la calidad de vida tanto de los lugareños como los visitantes. En el caso de la Patagonia, se trata de algo fundamental para el turismo, ya que mucha gente se traslada en vehículo o en colectivo con el fin de conocer los hermosos paisajes que tiene. Por esta razón la Dirección Provincial de Vialidad neuquina lleva adelante importantes obras de pavimentación. Una de ellas es la primera etapa de la Ruta Provincial 21, que en nueve kilómetros une Loncopué y El Huecú, que comenzaron luego de la finalización de los trabajos en la Ruta Provincial 39. Son 4 kilómetros de repavimentación y 5 kilómetros de asfalto nuevo. Un tramo esencial para la circulación en la regional, que dará mejor transitabilidad. Se trata de un proyecto que alberga un total de 50 kilómetros asfaltados y hasta el momento se avanzó un 30% en la obra. No solo se trata de pavimentación, sino también obras de drenaje con instalación de alcantarillas de acero corrugado y sus cabeceras de hormigón, las cuales garantizan la durabilidad ante las condiciones climáticas del sur. Como en muchos de los proyectos provinciales, se cuenta con el trabajo de equipos y personal del organismo vial. El Gobierno invirtió un total de 6.000 millones de pesos para completarla. En ese sentido, el gobernador provincial, Rolando Figueroa, compartió imágenes del trabajo en su cuenta de X y se refirió al avance de la Ruta Provincial 21 este 4 de febrero. “Mejoramos la transitabilidad y reforzamos la seguridad vial para quienes la recorren todos los días”, introdujo y luego añadió: “Invertir en rutas es integrar comunidades, fortalecer la producción y redistribuir oportunidades en cada región de la provincia”. Todo se da en el marco de los 264 kilómetros de pavimentación que tiene el gobierno provincial este año que, sumados a los 400 ya ejecutados, dan un total de 664 kilómetros de obras en rutas. Esta gran reestructuración es histórica para la provincia y ayudará a fomentar más el turismo y a mejorar las comunicaciones terrestres internas.