El gobierno de Tucumán, a través Dirección Provincial de Vialidad (DPV), completó las obras de reparación integral de una de las principales rutas del norte argentino que es clave para la conexión entre las localidades del interior con la ciudad. La intervención se dio en 4,5 kilómetros de la Ruta Provincial 325, la cual potenciará el desarrollo económico y turístico de la región. La inversión fue de $ 1.200 millones y se completaron los trabajos de reparación en tan solo un mes y medio. El trazado une El Cercado con Capitán Cáceres, en el departamento Monteros y las reformas contemplaron: El camino es clave para la conexión entre las zonas productivas del sur tucumano y su deterioro representaba problemas de transpirabilidad, lo cual afectada tanto a la actividad económica como a los residentes. De esta manera, con los trabajos realizados por el Gobierno provincial, se mejora la conexión entre el interior con los centros de producción y centros turísticos. El ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Ing. Marcelo Nazur, remarcó en el comunicado: “No solo estamos recuperando el pavimento, estamos devolviendo seguridad a las familias de Monteros y mejorando la competitividad de nuestra producción local”. Desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires informaron que realizan obras en la ampliación de la autopista clave que conecta la Ciudad con las localidades bonaerenses del sur. El tramo afectado es del kilómetro 11,5 al 30,45, a la altura de los municipios bonaerenses de Avellaneda, Quilmes y Berazategui. Los trabajos contemplan: Las reparaciones se realizan de lunes a viernes en horarios nocturnos con el objetivo de minimizar el tránsito diario y evitar mayores embotellamientos.