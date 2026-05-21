Los créditos en dólares se expanden a un ritmo del 5% mensual en lo que va de mayo, según datos de la consultora EcoGo. En abril, el stock estimado era superior a los u$s 23.000 millones, con una suba del 54% interanual. La tendencia sigue este mes y responde a los efectos de la política monetaria actual combinados con elementos estacionales.

En conferencia de prensa, hace pocos días, el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, destacó al ser consultado por el freno que se ve en los préstamos en pesos que “el crédito en dólares ha tomado una senda de expansión muy fuerte” y lo leyó como una señal de una etapa inicial de remonetización de la economía relacionada al crecimiento de la actividad. Pero, ¿es eso lo que está pasando? ¿Qué impulsa a estos préstamos?

Más dólares disponibles

“Por un lado, hay una mayor oferta de dólares traccionada por la nueva ola de emisión de obligaciones negociables que se ve en el último tiempo”, informó a El Cronista Lucio Garay Méndez, economista de EcoGo. Eso se combina con un tipo de cambio que descomprimió luego de las elecciones legislativas del año pasado.

“Vimos un dólar que llegó a los $ 1470 en el mercado oficial, tocó la banda superior y la brecha del CCL estuvo unos $ 100 por encima de eso. Cuando eso descomprimió, tras el buen resultado electoral para el Gobierno, hubo un par de meses en los que se volvió a emitir mucha deuda privada y ahora tenemos el efecto de segunda vuelta que implica una mayor capacidad prestable de dólares”, señaló el analista.

En palabras del economista Christian Buteler, lo que pasa es que “los depósitos en dólares han crecido mucho y no tienen destino, lo que hizo que los bancos salieran fuerte a ofrecer créditos en esa moneda a las empresas”. Contó que eso sucedió ya en 2024, cuando se colocaron muchos préstamos en dólares en las exportadoras. Eso se vio interrumpido el año pasado cuando se disparó el tipo de cambio por las elecciones por la incertidumbre que eso generó y ahora se vuelve a dar.

A lo que Lorenzo Sigaut Gravina, economista de Equilibra, agregó: “Hay margen para que crezcan los préstamos en dólares porque los depósitos en esa moneda vienen creciendo”. Hoy acumulan alrededor de u$s 40.000 millones en los bancos.

Baja expectativa de devaluación

“Luego de las elecciones legislativas, con el ancla cambiaria consolidada, los bancos vieron un incremento en los depósitos en dólares y comenzaron a abrir el grifo para prestarlos a las empresas que pueden acceder a ellos, que son las que participan de la cadena de generación de dólares. Para no tener esos dólares ociosos”, dijo Sigaut Gravina. Del otro lado, las empresas exportadoras tienen una perspectiva de devaluación baja, por lo que les conviene endeudarse en dólares a tres, seis o doce meses.

“Esto aún a pesar del rechazo de las autoridades a modificar la normativa para flexibilizar la oferta. Y es porque hay demanda empresaria, sobre todo vinculada a comercio exterior más que nada de exportadores, importadores y empresas con flujos dolarizados, que consiguen adelantos crediticios al orden del 4% anual en dólares cuando al mostrador aún superan el 11%.”, apuntó el economista Federico Glustein.

Mejores tasas en dólares que en pesos

La contracara de esto es que el crecimiento de los créditos está estancado por la elevada morosidad, las altas tasas y la escasez de liquidez. “Bajó el crédito en pesos en términos reales por las tasas altas reales, lo que reproducido en esta pax cambiaria motiva a cierta estabilidad. Asimismo, hay un segmento fintech/wallet que fomenta y mejora el perfil crediticio en dólares con menos exigencias y tasas más bajas”, apuntó Glustein.

Buteler señala que lo que busca “el Gobierno no es una reactivación de la economía con esos créditos, sino que le permitan al BCRA seguir comprando dólares y recomponiendo reservas”.

“Hoy eso genera un flujo positivo de dólares, pero esos créditos hay que devolverlos. Así, en una forma paulatina, ese flujo de entrada se revierte y se hace de salida. Lo que el Gobierno espera es que para ese momento hay un flujo de dólares por exportaciones y capital que venga a invertir a la Argentina”, dijo el analista

Lo cierto es que el Gobierno prioriza el ancla cambiaria con un dólar en torno a los $ 1400 y 20% abajo del techo de la banda cambiaria. “Con una tasa conveniente y una estabilidad en el tipo de cambio, el incentivo para tomar esos créditos se incrementa”, señaló Buteler.

El trimestre de oro

Eso se ve favorecido por el ingreso de dólares de las exportaciones y hace más tentador endeudarse en esa moneda, sobre todo, con tasas más convenientes que en pesos.

“Estamos en medio del llamado “trimestre de oro” para el ingreso de dólares, lo que da un tipo de cambio calmo y la tasa de préstamos en dólares tiene un costo por debajo del 10% mientras que la de un descubierto en pesos en cuenta corriente ronda el 60%/80%”, resumió Garay Méndez.

Así, el costo alto de los préstamos en pesos, un tipo de cambio estable y mayor disponibilidad de divisas en la plaza redundan en el incremento de la demanda de créditos en dólares. La tendencia promete mantenerse en la medida que pax cambiaria resulte duradera.