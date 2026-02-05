A medida que crecen las ciudades, la movilidad se convierte en uno de los principales desafíos de las administraciones locales y nacionales. Garantizar tiempos de traslado que permitan llegar un de un punto a otro sin tener que soportar congestión vehicular y demoras, es uno de los principales objetivos. Con esa finalidad, se pone en marcha un megaproyecto en la capital neuquina que busca duplicar la capacidad de circulación en uno de los ejes más transitados de la Patagonia. La Municipalidad de Neuquén decidió intervenir la avenida Mosconi (ex Ruta Nacional 22) con una inversión de u$s 170.000.000. Se realizará en etapas para garantizar la viabilidad presupuestaria y operativa. Los primeros avances de la obra se desplegarán en el denominado Sector 4, que comprende el tramo entre las calles Linares y Gatica, a lo largo de unas 20 cuadras, con la Avenida Olascoaga como columna vertebral. La ejecución de esta etapa inicial quedó en manos de la UTE integrada por CN Sapag S.A. y R.J. Ingeniería S.A., que resultó adjudicataria tras presentar una propuesta superior a los $ 67.000.000. Según el cronograma oficial, los trabajos deberán completarse en un plazo de 360 días corridos, equivalente a 12 meses. Una de las principales inquietudes pasa por cómo afectará la obra al tránsito cotidiano. Desde la Secretaría de Infraestructura y Planeamiento Urbano remarcaron que, aun con un año de trabajos por delante, la circulación se mantendrá operativa en todo momento. Para sostener esa dinámica, el área técnica definió un esquema escalonado. Mientras las tareas se concentren en el sector central de la avenida, donde hoy se encuentra el terraplén, el flujo vehicular será redirigido a las colectoras. Más adelante, esos mismos corredores quedarán habilitados para ofrecer tres carriles por sentido, lo que permitirá absorber la demanda sin mayores demoras. Además, el Gobierno informó que la obra tendrá un régimen de trabajo continuo las 24 horas. En ese marco, el movimiento de maquinaria pesada se realizará únicamente entre las 22.00 y las 06.00, una franja pensada para minimizar el impacto sobre el tránsito en los horarios de mayor actividad. La avenida Mosconi, ex ruta nacional 22, se desarrolla a lo largo de 14 kilómetros desde el puente carretero que une la ciudad de Neuquén con Cipolletti hasta la vecina localidad de Plottier. Cuando esté terminada contribuirá a mejorar el tránsito longitudinal y transversal.