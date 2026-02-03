Repavimentarán y taparán todos los baches de tres rutas clave para el país con una inversión millonaria: dónde serán las obras

La Ruta Nacional 9, reconocida como una de las más transitadas en el país, continúa con mejoras significativas para optimizar su conectividad y seguridad vial. En este contexto, se llevarán a cabo tres obras clave que facilitarán el transporte de cargas, pasajeros y el desarrollo productivo de la región central del país.

Es importante señalar que no todas las construcciones se realizarán en la misma ruta; sin embargo, estas se conectan de manera directa, lo que permitirá un acceso más cómodo a este tramo o la posibilidad de desviarse.

Amplían la ruta más transitada de Argentina que conecta dos importantes provincias (foto: archivo).

¿Qué obras se van a mejorar en la Ruta Nacional 9?

En el área de Villa María, una de las ciudades más dinámicas y productivas de la provincia de Córdoba, el gobierno provincial implementa un ambicioso conjunto de obras viales que complementan y optimizan la funcionalidad de la RN9.

Según la gestión de Martín Llaryora, se destinaron 75 mil millones de pesos a estas tres intervenciones. El objetivo es mejorar el flujo vehicular, disminuir los accidentes y respaldar el notable crecimiento industrial y logístico de la región.

Nueva Ruta de 7,1 km: Avance del 95% con calzada, puentes y rotonda en RN9

La obra presenta una longitud de 7,1 km y un avance del 95%.

El proyecto incluye una calzada de 13,3 m de ancho, una carpeta asfáltica, dos puentes, un cruce a distinto nivel sobre la Ruta Provincial 2 y otro sobre el río Calamuchita, así como una rotonda de tres ramas en la intersección con la Ruta Nacional 9.

Mejoras en el tramo de Ruta Nacional 1V09-11 a Autopista RN9

La longitud del proyecto es de 5,34 km. Este tramo se extiende desde la Ruta Nacional 1V09-11 hasta la Autopista RN9 (Córdoba-Rosario).

El proyecto incluye rotondas, retornos, drenajes y señalización. Además, genera aproximadamente 60 puestos de trabajo directos.

Ampliación de la carretera en la Ruta Nacional 158, con una extensión de 3 km

Esta obra fue recientemente iniciada.

Tramo: desde la Autopista RN9 hasta el Bv. Argentino.

Incluye: nueva señalización, demarcación horizontal, asfaltado, drenajes y pavimentación de accesos complementarios (como al Centro de Gestión Ambiental y calle General Savio).

Impacto positivo de la Ruta Nacional 9 en la economía regional

La RN9 recorre 1.967 km desde Buenos Aires hasta La Quiaca (Jujuy), conectando las tres ciudades más pobladas del país (Buenos Aires, Rosario y Córdoba). A su vez, termina en el paso fronterizo a Bolivia, en el Puente internacional Horacio Guzmán.

Es clave para el transporte de mercancías agrícolas e industriales y en varios tramos registra más de 10.000 vehículos diarios (en sectores cercanos a grandes centros urbanos, el flujo puede superar los 100.000 vehículos/día en accesos metropolitanos).

Las mejoras en Villa María no solo benefician a Córdoba y Santa Fe, sino que optimizan todo el corredor productivo Buenos Aires – Rosario – Córdoba, reduciendo tiempos de viaje, aumentando la seguridad y potenciando la competitividad logística.

La inversión en infraestructura vial también incluye la modernización de accesos a zonas industriales, lo que potenciará la competitividad de las empresas locales y atraerá nuevas inversiones.Además, se prevé la implementación de sistemas de monitoreo de tráfico en tiempo real, lo que mejorará la seguridad y la gestión del flujo vehicular en la región.