Repavimentan una ruta clave para el país: no habrá más problemas de tráfico en la zona y celebran miles de conductores

El Gobierno de Neuquén progresa con la pavimentación de la Ruta Provincial 7. Esta obra es fundamental para optimizar la conectividad y disminuir los tiempos de viaje en una región de considerable importancia para el sector productivo y el transporte de carga.

El proyecto cuenta con el respaldo del Ministerio de Infraestructura y la Dirección Provincial de Vialidad. Hasta la fecha, se alcanzó un 40 % de ejecución, con la realización de diversas obras en varios puntos de la traza.

En qué consiste la obra en la Ruta Provincial 7 de Neuquén

Las labores actuales se encuentran concentradas a aproximadamente 8 kilómetros del empalme con la Ruta Provincial 5, en un sector que se extiende hasta el kilómetro 20, donde ha iniciado la colocación de mezcla asfáltica en caliente.

Repavimentan una ruta vital para el país, no habrá más problemas de tráfico en la zona y celebran miles de conductores

En esta fase, los esfuerzos se concentran entre los kilómetros 8 y 9, donde se implementa la carpeta asfáltica tras haber completado etapas previas, que incluyen el movimiento de suelos, la conformación del camino y la imprimación necesaria para proceder.

La pavimentación de la Ruta Provincial 7 se enmarca en un plan integral que abarca un total de 116 kilómetros de asfalto, con el propósito de conectar diversas regiones y optimizar la circulación tanto de vehículos particulares como del transporte de cargas.

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Asimismo, el proyecto incluirá la instalación de nuevas señalizaciones y cartelerías, ampliación de banquinas, nuevos accesos y puntos de retorno, así como la instalación de iluminación en varios tramos de la ruta que contribuirán a mejorar las condiciones de seguridad vial.

Mejoras en el arroyo Durán para reducir impacto climático en Neuquén

La Subsecretaría de Recursos Hídricos de Neuquén comunicó que proseguían las labores sobre el arroyo Durán, con el propósito de mejorar su funcionamiento hidráulico y atenuar los efectos de fenómenos climáticos severos en áreas urbanas.

Actualmente, las actividades se centran en la cuarta fase del proyecto, en el segmento que abarca las calles Saavedra y Bejarano, donde se pretende restablecer la capacidad original del cauce para evacuar el agua proveniente tanto del río como de precipitaciones intensas.

A su vez, se llevan a cabo obras en otras zonas, como el sector entre La Pampa y Río Negro, donde se implementan mejoras en caminos, sistemas de iluminación y limpieza de puentes, además de la captación de agua en el río Limay a la altura de Las Perlas.

Asimismo, el plan contempla la licitación del mantenimiento anual de los 10 kilómetros del arroyo, con una inversión total de $ 2.500 millones financiada a través de fondos provinciales.