Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado, 27 de junio de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la primera dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 6739 - Lluvia

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 27 de junio

1° 6739 11° 6635 2° 3750 12° 7463 3° 1273 13° 4668 4° 2722 14° 2603 5° 8390 15° 3433 6° 7468 16° 2370 7° 2557 17° 4783 8° 1576 18° 6582 9° 8801 19° 5248 10° 2128 20° 5060

¿Qué significa soñar con Lluvia?

Soñar con la lluvia simboliza limpieza emocional y renovación, señal de que algo se libera y da paso a nuevos comienzos.

Si es suave sugiere calma y fertilidad; si es intensa o tormentosa, habla de desbordamiento, tristeza o conflictos por resolver.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.