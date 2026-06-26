En los últimos cuatro años, un nuevo marco de seguridad global ha cobrado protagonismo. Ha llegado en tres fases, cada una reconfigurando las prioridades de gobiernos, corporaciones y capital.

La primera fase fue una ruptura en la estructura de la alianza global, lo que provocó un aumento histórico en el gasto en defensa en la OTAN y más allá.

La segunda fase siguió rápidamente en 2025. La carrera por construir sistemas de inteligencia artificial (IA) reveló algo que los mercados no habían valorado completamente: la potencia computacional no es un recurso virtual. Es física, industrial y consume energía intensamente. El ecosistema de IA requiere enormes volúmenes de semiconductores, memoria, centros de datos, sistemas de refrigeración y electricidad. Ese descubrimiento cambió la forma en que los responsables de las políticas públicas e inversionistas piensan sobre los minerales críticos, los insumos industriales y la demanda de energía.

Ahora se está gestando una tercera fase. El conflicto en el Medio Oriente está acelerando una carrera global para construir infraestructura para la soberanía energética.

Estos eventos no están aislados. Más bien, están interconectados y se refuerzan mutuamente.

El gasto en defensa depende de muchos de los mismos materiales críticos requeridos para la computación avanzada. La infraestructura de IA compite por los mismos insumos, desde semiconductores y memoria, hasta equipos de red y la energía para su operación. Y a medida que la IA pasa del entrenamiento de modelos a la inferencia y su despliegue, su huella energética se está expandiendo en toda la economía. El resultado es una nueva competencia estratégica, una que vincula la preparación de defensa, la capacidad digital y la resiliencia energética en un solo sistema.

Por ello, la seguridad energética ya no puede entenderse como una cuestión limitada a commodities. Ya no se trata solo del acceso al petróleo, el gas o incluso la generación de energía renovable; se trata de si las naciones pueden construir un sistema energético resiliente para soportar impactos geopolíticos, flexible para integrar diversas fuentes de suministro y robusto para apoyar la defensa, la industria y el liderazgo tecnológico simultáneamente.

La seguridad energética no es principalmente un problema de generación. Es un problema de red, a nivel global.

Los países pueden añadir energía solar, eólica, nuclear o gas natural a su cartera de generación, pero la generación por sí sola no crea seguridad sin los sistemas de transmisión, interconexión, almacenamiento y control necesarios para mover la electricidad de forma fiable a escala. Una red fragmentada o frágil convierte la abundancia en vulnerabilidad.

Esa lección se está volviendo imposible de ignorar. El conflicto con Irán no solo ha generado preocupaciones sobre las rutas de suministro, ha evidenciado una realidad más fundamental: la dependencia de cualquier fuente externa de energía, sin importar cuán amigable sea el proveedor o cuán distante sea el conflicto, es un riesgo estratégico.

En Europa y Asia, el objetivo estratégico está cambiando de asegurar mejores importaciones a construir más generación, transmisión, almacenamiento e inteligencia de red en forma doméstica. Los países están empezando a pensar como empresas resilientes. Están diversificando los insumos, reduciendo los puntos únicos de falla, fortaleciendo los sistemas centrales e invirtiendo en la infraestructura necesaria para la continuidad bajo estrés.

Según la Agencia Internacional de Energía, “la inversión global en energía en 2025 alcanzó los 3,3 billones de dólares. Las energías renovables, la nuclear, las redes, el almacenamiento, los combustibles de bajas emisiones, la eficiencia y la electrificación representaron el doble que el petróleo, el gas natural y el carbón.

Además, “cada año, se gastan alrededor de 400 mil millones de dólares en redes en todo el mundo, en comparación con aproximadamente 1 billón de dólares en activos de generación. Mantener la seguridad eléctrica en medio del creciente uso de electricidad requiere un rápido aumento en el gasto en redes, acercándose a la paridad con la cantidad gastada en generación”.

Esto hace que esta tercera fase de la transición de seguridad global sea diferente de las dos primeras. Es más intensiva en capital, más duradera y difícil de revertir.

Los sistemas de armas se pueden reordenar. Los ciclos tecnológicos pueden evolucionar rápidamente. Pero la infraestructura energética, una vez construida, se convierte en parte de la arquitectura económica de una nación. Es el sistema circulatorio que impulsa la producción industrial, las redes digitales, el transporte, la preparación para la defensa y la estabilidad social. Modela la competitividad durante décadas.

El marco de políticas públicas que ahora se está configurando refleja esa realidad. No es una apuesta por una fuente de energía. Es un modelo de resiliencia en capas.

Las energías renovables son importantes porque pueden desplegarse a nivel doméstico y a escala. La energía nuclear es importante porque muchas economías dependientes de las importaciones necesitan energía de base firme y controlable. El almacenamiento es importante porque la flexibilidad es ahora un requisito de seguridad, no solo una herramienta de eficiencia. Y la expansión de la red es importante porque ninguno de esos activos puede hacer su trabajo sin una red capaz de integrarlos en un todo fiable.

En cada ruta, la infraestructura es el denominador común.

Esto tiene importantes implicaciones para los líderes empresariales y los inversionistas. La oportunidad en la infraestructura energética no es simplemente cíclica; está cada vez más ligada a la seguridad nacional, la política industrial y la soberanía económica. Eso la hace más políticamente duradera y más arraigada estructuralmente que muchos ciclos tradicionales de gasto de capital.

Las inversiones definitorias de la próxima década pueden no ser las que simplemente produzcan más energía. Pueden ser aquellas que hagan que sistemas enteros sean más seguros: redes de transmisión, subestaciones, transformadores, software de red, almacenamiento, capacidad de respaldo, diversidad de combustibles domésticos y las cadenas de suministro industriales que los respaldan.

Durante años, la infraestructura energética fue tratada como una condición secundaria para el crecimiento. En el mundo que ahora emerge, la infraestructura energética no es adyacente a la seguridad nacional. Es la seguridad nacional.