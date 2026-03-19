La provincia de Neuquén avanza con una de las obras viales más importantes en la región, con el foco puesto en la pavimentación de la Ruta Provincial 7 en el sector de Cortaderas. Se trata de un proyecto clave que busca mejorar la conectividad y reducir tiempos de viaje en un corredor vital para la provincia dentro de un plan integral que apunta a fortalecer la infraestructura en zonas productivas de la provincia. La intervención sobre la Ruta Provincial Número 7 es llevada a cabo por la Dirección de Vialidad Provincial de Neuquén y tiene como objetivo reducir cerca de 100 kilómetros de recorrido asfaltado entre la región Confluencia y el Alto Neuquén. Además, el proyecto contempla una extensión total de 116 kilómetros, desde Punta Carranza hasta el empalme con la Ruta Nacional 40 en el paraje Auquinco. Actualmente, los trabajos se concentran en los primeros 20 kilómetros, donde ya se completaron diferentes tareas que incluyeron movimientos de suelo, construcción de alcantarillas y la conformación de la base estructural. En tanto, la obra de pavimentación sobre la Ruta Provincial Número 7 se desarrolla mediante un acuerdo entre el gobierno provincial e YPF. La pavimentación de la Ruta Provincial 7 se integra a un plan de obras llevado a cabo por el Gobierno neuquino, cuyo objetivo es mejorar la infraestructura en las diferentes rutas que son fundamentales tanto para las áreas productivas como el turismo. En este sentido, se pusieron en marcha diversos proyectos para poner en valor rutas de máxima importancia para la provincia. Uno de ellos es la repavimentación de la RP Nro. 6 en un tramo de 54 kilómetros, junto con la circunvalación de la localidad de Añelo sobre las rutas 7 y 17 con una inversión de 32.390 millones de pesos. Por su parte, también está prevista la duplicación de la ruta 67 en la región Confluencia, para la cual se destinó una inversión de $ 24.772 millones y un plazo de finalización previsto para febrero de 2028. En paralelo, se avanza con las obras en el Alto Neuquén y en corredores turísticos del sur, además del desarrollo del denominado Camino de la Fe, un tramo vial de más de 650 kilómetros que conectará distintas localidades y funcionará como alternativa a la Ruta Nacional 40.