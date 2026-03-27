La Dirección de Vialidad, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, avanza a paso firme con las distintas obras que se realizan en la Ruta Provincial N° 11 que pertenece al partido de Magdalena, Provincia de Buenos Aires. Se trata de un importante avance en materia de infraestructura gracias al bacheo, pavimentación y repavimentación de las banquinas, las cuales mejorarán la seguridad de los conductores en una zona de alto volumen de tránsito y reducirá el tiempo de viaje. La Municipalidad de Magdalena y Dirección de Vialidad realizaron un convenio para llevar adelante todo tipo de obras en la Autovía de la Ruta Provincial 11 que conecta Villa Gesell y Mar Chiquita. La obra comprende la construcción de una segunda calzada y la repavimentación de la vía de 72,4 kilómetros. En la misma, también se realizan tareas de: En este marco, el administrador de Dirección de Vialidad, Roberto Caggiano, se refirió al impacto positivo que tendrá esta obra en el futuro. “Esta zona se caracteriza por tener un alto caudal de tránsito pesado hacia Punta Indio que, previo a esta intervención, debía pasar necesariamente por adentro de la ciudad“, indicó. Luego, agregó: “Ahora van a empalmar en la Ruta Provincial Nº20, por lo que el transporte de carga transitará por una circunvalación, evitando el ingreso a Punta Indio, disminuyendo tiempos de viaje y agilizando la circulación de los camiones”. Esta transformación de la Ruta 11 además de beneficiar a los transportes de carga, también beneficiará la circulación de más de 7.00 vehículos de turistas que transitan por día a la Costa Atlántica en la temporada de verano. Estos cambios se producen con el objetivo de mejorar la circulación, reforzar la seguridad vial, agilizar los tiempos de tránsito tanto para los lugareños durante todo el año como para los turistas en temporada de verano.