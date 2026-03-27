El Gobierno de Mendoza avanza con la construcción de un nuevo puente sobre el río Mendoza en la Ruta Provincial 31 en una obra clave que busca agilizar la conectividad entre zonas productivas y reducir los desvíos que hoy generan demoras en el tránsito, especialmente para el transporte de cargas. El proyecto es impulsado por Vialidad Mendoza y se desarrolla en un punto estratégico donde confluyen los departamentos de San Martín, Lavalle y Maipú, una región que desde hace años enfrenta dificultades para el traslado de mercadería y circulación vehicular. Los trabajos se realizan a unos 30 kilómetros al noreste de Fray Luis Beltrán, en una zona donde existía un antiguo puente que comenzó a ser demolido en 2001 con la intención de construir una nueva estructura, pero no fue finalizado y recientemente se puso en marcha nuevamente. En este aspecto, la obra contempla la construcción de un puente moderno sin limitaciones de carga, acompañado por un tramo adicional de un kilómetro de carpeta asfáltica hacia el este, en una zona que actualmente presenta un camino enripiado y con dificultades de circulación. Asimismo, el titular del organismo, Osvaldo Romagnoli, explicó que “esto es un nexo que reemplazará el sector comprometido del puente, donde se construirá uno nuevo, que no va a tener limitante de carga y permitirá la interacción vial de la producción”, indicó. Además, el funcionario detalló que “la recuperación de este puente devolverá una conectividad vial óptima en todo este sector que estamos interviniendo, que ahora es parte de una traza nueva de 1 kilómetro”, remarcó. La Dirección Provincial de Vialidad puso en marcha la construcción de la primera etapa de la nueva Ruta Provincial 35, un corredor pensado para desviar el tránsito de cargas pesadas y producción agrícola entre la Ruta Nacional 40 Norte y el Acceso Este, evitando el paso por el Gran Mendoza. El tramo inicial abarca unos 5 kilómetros y se extiende desde la Ruta Provincial 34 hacia el sur hasta el carril Costa de Araujo, mientras que el proyecto completo contempla otros 9 kilómetros adicionales de carpeta asfáltica que se ejecutarán en etapas posteriores. Además, la nueva traza se integrará con otras vías clave como la RP 41 y el corredor conformado por las rutas 31 y 33, todas con conexión cercana a la variante Palmira, que permite enlazar con la Ruta Nacional 40 hacia el sur y con la Ruta Nacional 7 en dirección a Chile.