El gobierno de Entre Ríos avanza en la rehabilitación de las Rutas Provinciales 1 y 2, una obra que beneficiará el tránsito de los departamentos de La Paz, Feliciano, Federación y Federal. Además, cierra el arco vial del norte de la provincia. La provincia tomará un crédito de alrededor de u$s 25 millones para concretar ambas obras viales y la devolución del préstamo se realizará con recursos provinciales. Para la Ruta Provincial N° 1, se contempla las siguientes obras: En cuanto a la Ruta Provincial N° 2, las tareas se dividen en tres tramos: En este sentido, el objetivo central de los trabajos es mejorar las condiciones de seguridad para los conductores y prolongar la vida útil del camino mediante la preservación de la estructura existente. Las rutas 1 y 2 conectan zonas de intensa actividad agropecuaria con las ciudades más importantes del norte entrerriano y con las rutas nacionales 12 y 14, que son corredores clave para el comercio y el turismo regional. Según confirmó el gobernador Rogelio Frigerio, con estas obras se cierra todo el arco vial del norte de Entre Ríos, completando un plan que también incluye la ruta 23 entre Pronunciamiento y Villa Elisa, y tramos de la ruta 6. El paso siguiente es la licitación, que comenzará una vez que el banco otorgue la no objeción de los pliegos.