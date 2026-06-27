La Quiniela de Tucumán llevó adelante este sábado, 27 de junio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la primera, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este sábado, 27 de junio de 2026. A la cabeza salió el 4002 (Niño).

1° 4002 11° 4609 2° 3292 12° 1935 3° 2872 13° 6475 4° 5566 14° 5077 5° 1938 15° 2026 6° 8161 16° 9366 7° 1354 17° 6680 8° 1823 18° 7361 9° 5917 19° 9013 10° 6153 20° 4419

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados históricos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.