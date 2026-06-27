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La Quiniela de Tucumán llevó adelante este sábado, 27 de junio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la primera, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este sábado, 27 de junio de 2026. A la cabeza salió el 4002 (Niño).

 1°4002 11°4609 
 3292  12°1935
 3°2872  13°6475 
 5566  14°5077 
 1938  15°2026 
 6°8161  16°9366
 1354  17°6680 
 1823  18°7361 
 5917  19°9013 
 10°6153 20°4419 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados históricos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

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