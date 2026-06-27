Orgullo latinoamericano: el único país de América Latina que figura entre los de mejor calidad de vida en el mundo entero

Los países europeos y ciertas naciones norteamericanas frecuentemente ocupan los rankings globales de calidad de vida, gracias a sus elevados estándares de desarrollo, seguridad y servicios públicos.

No obstante, un informe de Numbeo sorprendió al incluir un país de América Latina dentro de aquellos que brindan las condiciones más óptimas para vivir, destacándose por su estabilidad y bienestar general.

El único país latinoamericano que figura entre los mejores en calidad de vida.

La nación se distingue por su entorno político estable, bajos niveles de criminalidad, sistema de salud accesible y buena calidad ambiental. Estos elementos equilibran un poder adquisitivo moderado en comparación con las potencias mundiales.

Orgullo latinoamericano: el único país de América Latina que figura entre los de mejor calidad de vida en el mundo entero

El país que logró destacarse en el ranking global es Uruguay, con un índice de 137,21 puntos, de acuerdo con el Índice de Calidad de Vida de Numbeo.

Este puntaje lo sitúa en la posición 48, superando a otros países de la región.

Calidad de vida en Latinoamérica: países destacados en el ranking

Según Numbeo, la clasificación de los países latinoamericanos en términos de calidad de vida se presenta a continuación:

Uruguay

Costa Rica

Ecuador

México

Panamá

Argentina

Brasil

Colombia

Chile

Bolivia

Perú

Venezuela

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Asimismo, el informe de Numbeo destaca que naciones latinoamericanas, como Ecuador y Costa Rica, elevaron su posición en el ranking. Estos progresos evidencian un creciente interés por parte de los ciudadanos en explorar alternativas residenciales en países que brindan estabilidad y bienestar, indicando un cambio en la percepción de la calidad de vida en América Latina.

Uruguay no solo sobresale en el ranking de calidad de vida, sino que también se perfile como un modelo para otras naciones de la región. La fusión de su entorno político estable y su sistema de salud accesible lo sitúa como un destino tentador para aquellos que buscan un lugar seguro y con óptimas condiciones de vida.

Uruguay lidera; Ecuador, Costa Rica suben en calidad de vida

Uruguay no solo destaca en calidad de vida, sino que atrae a inversores gracias a su economía estable y políticas pro-empresariales que fomentan el desarrollo regional.

El reconocimiento de Ecuador y Costa Rica en el ranking indica un cambio positivo en América Latina, donde los ciudadanos buscan mejores condiciones de vida en naciones emergentes.