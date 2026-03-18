El Gobierno de la provincia de Buenos Aires realiza obras de repavimentación en una de las rutas más importantes. Se trata de un corredor que une dos partidos productivos del oeste bonaerense. Los trabajos mejorarán a más de 650.00 hectáreas productivas y 40 establecimientos tamberos. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a través de la Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires, ejecuta trabajos de reparación en la Ruta del Cereal. El tramo une los partidos de Daireaux y Trenque Lauquen, dos localidades claves para la producción agrícola. La intervención busca consolidar un corredor vial estratégico para el oeste bonaerense. La mejora de la traza beneficiará más de 650.000 hectáreas productivas y 40 establecimientos tamberos al reducir el tiempo de traslado y mejorando la previsibilidad logística en épocas de lluvias. Las obras se desarrollan sobre 47,7 kilómetros de los Caminos Secundarios Provinciales 019-10 y 107-08, entre Salazar (partido de Daireaux) y Garré (enlace con la Ruta Nacional 33, en el distrito de Trenque Lauquen). Del total 45,1 km corresponden a una nueva pavimentación t 1,3 km a repavimentación entre Garré y ala Ruta Nacional 33. Se reforzará un acceso clave a la red nacional para el traslado de maíz, soja, girasol y trigo hacia los principales puertos. El proyecto contempla diversos puntos claves como la repavimentación, señalización horizontal y vertical, conformación de banquinas de tierra de 3 metros de ancho y construcción de terraplenes en accesos a campos y en calles transversales para garantizar la conectividad de los establecimientos rurales. En el tramo también se ejecutan alcantarillas transversales y laterales necesarias para el adecuado escurrimiento del agua y la protección del paquete estructural del camino. La obra beneficiará diversas comunidades y entidades rurales al reducir los costos logísticos y las pérdidas de producción por dificultades de acceso.