Cuando una persona fallece se activa el proceso de sucesión, el cual es el mecanismo que permite llevar a cabo el reparto de los bienes y el patrimonio que poseía. En muchas circunstancias, se opta por realizar un testamento, donde se especifica quiénes serán los beneficiarios de dicha herencia.

Sin embargo, existen situaciones en las cuales, a pesar de que una persona figure en el testamento, no podrá recibir ningún bien si es declarada “heredero indigno”. Esta figura jurídica impide que la herencia sea recibida por aquellos que son catalogados de esta forma.

Qué se entiende por heredero indigno y por qué pierde el derecho a la herencia

El título de heredero indigno es una sanción de índole jurídica que se aplica sobre una persona y que le impide acceder a la herencia por haber cometido delitos graves contra el causante, ya sea por injurias graves, abandono y/o tentativa de homicidio.

Cambios en la Ley de Sucesiones: los herederos no recibirán los bienes aunque lo exprese el testamento.

Para que esto se lleve a cabo, es preciso iniciar un proceso judicial por parte de una persona con un interés legítimo en la sucesión. Se deben presentar las pruebas que respalden la denuncia y un juez determinará la resolución.

Causas de indignidad para suceder según el Código Civil argentino

El Código Civil y Comercial de la Nación establece parámetros mediante los cuales una persona puede ser declarada con la indignidad para suceder, cuya inquebrantabilidad se mantiene en caso de verificación.

Entre las causas preponderantes que llevan a la declaración de una persona como heredera indigna, se identifican las siguientes:

Homicidio o tentativa de homicidio contra el causante: si el heredero o legatario perpetró o intentó perpetrar el homicidio del causante, directa o indirectamente, pierde el derecho a la herencia. Esta disposición aplica en situaciones relacionadas a cómplices o instigadores.

Acusación calumniosa contra el causante: en el caso de que el heredero acusara falsamente al causante de un delito grave que conlleva penas privativas de la libertad.

Actos de violencia moral o física: se refiere a situaciones en las cuales el heredero incurre en maltrato grave hacia el causante, atentando contra su dignidad o integridad.

Fraude en la sucesión: se contempla cuando el heredero oculta, destruye, altera o falsifica el testamento del causante.

Negación de asistencia alimentaria: se suscita cuando un heredero, jurídicamente obligado a prestar alimentos al causante, se niega a cumplir con esta obligación sin justificar su decisión.

Sucesiones en Colombia: cuándo vale el testamento y cuándo aplica la sucesión intestada. (Imagen: archivo).

Consecuencias de ser declarado heredero indigno y sus implicaciones legales

Cuando se atribuye a un individuo la calificación de “heredero indigno”, se enfrentan a diversas consecuencias, entre las que destacan las siguientes imputaciones:

Pérdida del derecho a heredar: el heredero o legatario pierde su derecho sobre los bienes de la sucesión, como si nunca hubiera sido convocado a heredar.

Devolución de bienes: si el heredero indigno ha recibido bienes de la sucesión, está obligado a restituirlos al acervo sucesorio para ser redistribuidos entre los otros herederos.

Nulidad de derechos adquiridos: cualquier acto jurídico efectuado por el heredero indigno (como la transferencia de bienes recibidos de la herencia) será considerado nulo en su totalidad.

Evita disputas: sucesión ágil con asesoría legal profesional

Cabe destacar que, en muchas ocasiones, los procesos de sucesión pueden verse complicados debido a disputas familiares.

La intervención de abogados especializados en derecho sucesorio puede ser crucial para garantizar que se respeten los deseos del causante y se eviten enfrentamientos innecesarios entre heredero.

Además, la reciente modificación de la legislación sobre testamentos y sucesiones introduce nuevas medidas para agilizar los procedimientos judiciales.

Esto permitirá una resolución más rápida de los conflictos relacionados con la herencia, beneficiando tanto a los herederos como a los legatarios que buscan proteger sus derechos.