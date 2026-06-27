Messi es récord mundial y se disparan las promos relámpago para viajar a EE.UU. a alentar a la Selección

La Selección albiceleste no deja de sorprender. Cada vez son más los argentinos que buscan vuelos, paquetes y promociones para viajar a los Estados Unidos y alentar a la Selección en cada uno de sus partidos. El fenómeno -claramente impulsado por el buen desempeño del Lionel Messi - ya comenzó a impactar de lleno en el negocio aerocomercial.

Luego de que Argentina asegurara el primer puesto de su grupo tras vencer a Austria, las búsquedas para viajar a Miami se dispararon más de un 300% de cara al partido de 16avos de final previsto para el 3 de julio, según datos de Despegar.

Refuerzan vuelos a Miami

La primera en mover fichas fue Aerolíneas Argentinas, que anunció un refuerzo de su operación hacia Miami con el objetivo de absorber esa creciente demanda de nuevos pasajeros. Entre el 30 de junio y el 1 de julio, la línea de bandera operará dos vuelos diarios hacia la ciudad estadounidense, mientras que el 2 de julio sumará una tercera frecuencia especial.

El Mundial ya está llevando a muchas aerolíneas a reforzar su oferta de vuelos.

A ello, se suman promociones para quienes todavía buscan acompañar al seleccionado en la fase de grupos. La empresa lanzó una tarifa de u$s 500 para el tramo de ida en los vuelos especiales hacia Dallas para el partido que se jugará hoy frente a Jordania.

Otra de las aerolíneas que detectó este crecimiento fue American Airlines. A principios de año, agregó tres vuelos diarios entre Buenos Aires y Miami, con el fin de elevar la ruta hasta alcanzar un total de 17 servicios por semana.

La compañía actualmente está operando 28 vuelos semanales desde Buenos Aires (EZE), con un vuelo diario a Nueva York (JFK) y 4 vuelos semanales a Dallas Fort Worth (DFW).

Cuánto sale

Mientras tanto, las agencias de viajes también aprovechan el fenómeno mundialista. Entre las opciones relevadas por Despegar aparecen paquetes para Miami de siete noches, entre el 2 y el 7 de julio, desde $ 2.381.445 por persona. La propuesta incluye vuelos con una escala y alojamiento de tres estrellas. Otra alternativa llega a los $ 2.431.665 por persona e incorpora hospedaje cuatro estrellas, también con vuelos y equipaje incluidos.

Selección de Cabo Verde

Argentina volvió a ubicarse entre los principales mercados emisores de turistas de América Latina y el Caribe durante la primera semana del torneo, junto con Brasil, Colombia, Ecuador y Panamá.

Ese flujo de viajeros tuvo como principal destino a Estados Unidos, que concentró el mayor volumen de transacciones realizadas por visitantes de la región, por delante de Canadá y México, consolidándose como el principal anfitrión en términos de actividad turística y comercial.

El impacto también se reflejó en los hábitos de consumo. Las compras en restaurantes, transporte y supermercados mostraron fuertes incrementos , impulsadas por una experiencia que fue más allá de los partidos. Además, los pagos sin contacto continuaron ganando terreno: las transacciones con tecnología Tap to Pay crecieron 55% interanual y Argentina se ubicó entre los tres países con mayor cantidad de operaciones contactless, junto con Brasil y Colombia, reflejando la creciente adopción de medios de pago digitales por parte de los viajeros argentinos en Estados Unidos, según datos de Visa.

El fútbol como eje

Con independencia del resultado de esta noche, Argentina tiene asegurado el primer puesto en su grupo. Por esa razón, enfrentará a Cabo Verde, el segundo del grupo H en la llave de 16vos de final.