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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este sábado, 27 de junio de 2026 los números ganadores del sorteo de la primera, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este sábado, 27 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 3621 - Mujer

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 27 de junio

 1°3621 11°4774
 5874  12°6518
 3°8570 13°1596 
 6076  14°2201 
 0019  15°4299 
 6°0151  16°3490
 7725  17°0523 
 6850  18°2182 
 2364  19°8858 
 10°8565 20°3401 

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Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.

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