En esta noticia ¿Qué significa soñar con mujer?

La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este sábado, 27 de junio de 2026 los números ganadores del sorteo de la primera, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este sábado, 27 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 3621 - Mujer

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 27 de junio

1° 3621 11° 4774 2° 5874 12° 6518 3° 8570 13° 1596 4° 6076 14° 2201 5° 0019 15° 4299 6° 0151 16° 3490 7° 7725 17° 0523 8° 6850 18° 2182 9° 2364 19° 8858 10° 8565 20° 3401

¿Qué significa soñar con mujer?

Soñar con una mujer simboliza lo femenino en ti: intuición, cuidado y creatividad.

Según el contexto, puede señalar guía, deseo de conexión o emociones que necesitan atención.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.