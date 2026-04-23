El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por el ingreso de una ola de frío polar que traerá temperaturas bajo cero, acompañadas por lluvias aisladas, en varias provincias del noroeste argentino. El organismo meteorológico advirtió que la ola de frío polar afecta a las provincias de Salta, Jujuy y Catamarca. Las primeras temperaturas bajo cero se registraron en la mañana de este jueves 23 de abril, junto con algunas precipitaciones aisladas. De acuerdo con el SMN, las heladas se repetirán durante las mañanas de los próximos días, principalmente hasta cerca de las 09:00. Las temperaturas mínimas oscilarán entre -2°C y -13°C, dependiendo de la zona y la altitud. Además del frío polar en el norte del país, el SMN emitió una alerta roja por tormentas fuertes en las provincias de Formosa, Chaco, Santa Fe y Corrientes. En estas regiones se esperan lluvias intensas, con acumulados que podrían alcanzar los 20 milímetros, acompañadas de tormentas de variada intensidad. El fenómeno tendrá su pico este jueves 23 de abril y se extenderá de manera continua hasta la noche del domingo 26. El Servicio Meteorológico Nacional difundió el pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: