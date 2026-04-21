El Servicio Meteorológico alertó por el avance de un frente de tormentas que traerá cerca de 40 milímetros de agua acumulada. Las condiciones climáticas estarán marcadas por las lluvias y ráfagas de viento con un cielo nublado. Desde el organismo informaron que la caída de agua será abundante y habrá cambios sostenidos en el pronóstico del clima. El pronóstico del SMN señala que las nubes negras cubrirán diversas provincias del noreste argentino. Tras un miércoles marcado por alta humedad, las tormentas comenzarán durante la madrugada del jueves en Corrientes, Chaco y Formosa. Las condiciones meteorológicas se mantendrán por varias horas y se espera que acumulen un total de 40 milímetros de agua. Las localidades en alerta son: Tras un martes marcado por lluvias, se espera que hasta el sábado las condiciones climáticas se mantengan óptimas con una temperatura de entre 22° y 13° con cielo despejado. Sin embargo, para el domingo 26 se esperan algunos chubascos a lo largo del día. Desde el SMN recomendaron mantenerse bajo resguardo ante este tipo de fenómenos.