Con el correr de los días, el otoño empieza a mostrar los dientes en el AMBA. Tras una semana con viento norte, humedad y lluvias que mantuvieron las temperaturas por encima de lo habitual para la época, un frente frío de origen polar comenzó a imponerse sobre la región y promete cambiar de manera drástica el panorama en los próximos días. La transición ya empezó. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles 22, con una mínima de 12°C y una máxima de 20°C, y sin lluvias previstas, marcará el tono del resto de la semana una vez que el frente termine de instalarse sobre la ciudad y el conurbano. El ingreso de aire frío definirá el pulso de la semana en el AMBA, con jornadas estabilizadas pero con mañanas cada vez más frescas y mínimas que se acercarán a los 10 grados. El descenso se hará sentir especialmente en las primeras horas del día, cuando el abrigo dejará de ser optativo para convertirse en una necesidad. El jueves 23 se esperan 16°C de mínima y 21°C de máxima con cielo nublado pero sin precipitaciones, mientras que el viernes 24 el termómetro volverá a marcar una mínima de 12°C con máxima de 20°C. El fin de semana se profundizará esa tendencia: para el sábado 27 el SMN proyecta una mínima de apenas 8°C y una máxima de 16°C, y el domingo 28 los valores serán similares, con 9°C de mínima y 15°C de máxima. El retorno de las lluvias y el frío responde a un patrón frecuente en esta época del año, cuando los frentes fríos avanzan con mayor frecuencia sobre el centro del país y la combinación de aire cálido residual con masas de aire polar genera condiciones propicias para tormentas seguidas de descensos térmicos abruptos. Para los próximos días, sin embargo, el cielo despejado será el protagonista, y el frío seco —sin viento y sin lluvia— se convertirá en la marca de esta primera irrupción polar del año.