El proyecto de Zonas Frías pasó la Cámara de Diputados sin ningún problema, pero se enfrío al llegar al Senado. Desde el oficialismo descartaron que se vaya a discutir y votar en el recinto antes del Mundial. Y es que todos los gobernadores quieren ser la excepción al proyecto que deja fuera de los subsidios energéticos a distintas provincias: ¿qué piden a la Casa Rosada?

“ ¿Cómo está ‘Zonas frías’? Frío, muy frío” , repiten con sorna delegados del oficialismo en el Senado. En su paso por Diputados, el Ejecutivo logró la aprobación del régimen que perjudica a provincias como Santa Fe, San Luis y Córdoba de la mano de los gobernadores de las denominadas “zonas cálidas”.

Allí, lograron el apoyo de provincias clave que le dieron la victoria. Estas fueron San Juan, Tucumán, Salta, Corrientes, Misiones y Neuquén . El ministro del Interior, Diego Santilli, les ofreció a gobernadores de provincias como Misiones, Corrientes, Tucumán, Salta y Catamarca subsidios a la energía para los meses de temperaturas más elevadas.

Según explicaron desde el oficialismo, el compromiso para las provincias cálidas gira en torno al acceso a subsidios para los usuarios en el consumo eléctrico en estas regiones. Además, a Corrientes se le habría prometido un beneficio especial para la represa Yaciretá. En este sentido, el Ejecutivo a través de disposiciones abarataría el costo de producción, al subsidiar el consumo de la hidroeléctrica. Pero la negociación no llega todavía a buen puerto.

Recortes a los subsidios en Zonas Frías: por qué se complicó en el Senado

El precio en el Senado es más alto: si bien los gobernadores de zonas cálidas tuvieron su promesa, no hay confianza de que la palabra de la Casa Rosada se vaya a cumplir. Pero más allá de eso, los gobernadores de otras provincias no sólo ponen un precio más alto, sino que todos quieren ser la excepción al texto de la ley .

Desde la dirección del bloque libertario aseguraron a El Cronista que legisladores que acompañaron todos los proyectos del Gobierno, como los mendocinos, no estaban dispuestos a votar Zonas Frías a menos que haya una excepción para su provincia.

“ Se pueden negociar otras cosas en Diputados, más chiquitas ”, remarcan desde la Cámara alta. En este sentido, referentes del sector dialoguista confirmaron que el proyecto está virtualmente frenado porque no cuenta con los votos.

Gobernadores clave, como el ya mencionado Alfredo Cornejo, no piensan hoy en replicar su voto a favor del Ejecutivo a menos que su provincia cambie en el texto de la ley.

“ Está en negociación. El Gobierno tiene voluntad de escuchar. Veremos después en qué resulta ”, cerró una voz de las provincias.

Ajuste en las Zonas Frías: qué dicen los gobernadores más perjudicados

Desde los bloques más perjudicados, los cordobeses solo tienen el control sobre la senadora Alejandra Vigo, de Provincias Unidas. “Somos críticos de la iniciativa oficialista. Vigo ya expresó su opinión, no hablamos con el resto del bloque”, aseguró una voz calificada.

Sin embargo, el bloque también está integrado por el senador “Camau” Espínola, de Corrientes y su voto está todavía en dudas.

Por su parte, los mandatarios de San Luis y Santa Fe están más sujetos a los votos de los otros gobernadores ya que tienen una baja representación en el Senado.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, cuestionó la media sanción y advirtió que la medida tendría un fuerte impacto sobre miles de usuarios que actualmente reciben descuentos en las tarifas de gas.

Actualmente, la medida afectaría a usuarios de ocho departamentos santafesinos que forman parte del régimen de Zona Fría y reciben descuentos en el servicio de gas por redes: Rosario, General López, San Lorenzo, Caseros, Constitución, Belgrano, San Martín e Iriondo .

Por su parte, el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, está en una encrucijada. El año pasado decidió no presentarse a elecciones nacionales, dejando el camino allanado para La Libertad Avanza y el peronismo en su provincia. Y esta decisión, poco común, derivó en una falta de muñeca en el Parlamento. Se trata de uno de los mandatarios que menos frente le ha hecho al gobierno libertario .

Sin embargo, tras la media sanción sorprendió un día después con una queja a viva voz. “Esta media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación eliminando la calificación de zona fría para San Luis afecta directamente el bolsillo de miles de familias Sanluiseñas”, afirmó en sus redes sociales.

Asimismo, sostuvo que los senadores de San Luis no deberían acompañar el proyecto. Actualmente, dos de esos senadores responden a LLA y uno sólo al peronismo.