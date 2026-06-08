Zonas Frías se empantana en el Senado: los gobernadores exigen más beneficios para apoyar a Milei
Tras conseguir la media sanción en la cámara vecina, el Gobierno se topó con una negociación más costosa. Jefes provinciales de distintos signos políticos buscan preservar subsidios o conseguir más beneficios para sus provincias
Con la mora de las familias en niveles que no se veían desde 2009, el Centro de Estudios de la Economía Personal de la UBA elaboró una guía práctica para enfrentar el endeudamiento de manera organizada.